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https://sputnikarabic.ae/20231030/وكيل-وزارة-السياحة-العمانية-لـسبوتنيك-نستهدف-زيادة-تدفق-حركة-السياحة-من-روسيا-1082640475.html
وكيل وزارة السياحة العمانية لـ"سبوتنيك": نستهدف زيادة تدفق حركة السياحة من روسيا
وكيل وزارة السياحة العمانية لـ"سبوتنيك": نستهدف زيادة تدفق حركة السياحة من روسيا
قال عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان، إن السوق الروسية ضمن مستهدفات السلطنة لزيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T21:18+0000
2023-10-30T21:18+0000
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، خلال زيارة موفد الوكالة لمسقط ومشاركته في تغطية انتخابات مجلس الشورى العماني، أن السلطنة تستهدف مساهمة القطاع السياحي بنسبة ما بين 7 إلى 10 % من الناتج المحلي بحلول 2040.ولفت إلى أن المستهدف يستدعي جذب استثمارات في قطاع السياحة بنحو 7 مليارات دولار.وتستهدف السلطنة الوصول إلى 11 مليون سائح سنويا بحلول 2040، حيث سجلت العام الجاري نحو 3.5 مليون سائح، بعد التعافي من أزمة كوفيد 19، وفق المسؤول العماني.ولفت إلى أن قطاع السياحة يساهم بنحو 2.4 % من الناتج الإجمالي المحلي، في ظل العمل على رفع النسبة تدريجيا.وفق المسؤول العماني فإن الاستثمارات المرتقبة لا تقتصر على الفنادق، بل تشمل المنتجات السياحية والخدمات الللوجستية، وكل ما يتعلق بقطاع السياحة.وأشار إلى أن السوق الروسي من بين الأسواق، التي يشهد حجم التدفق السياحي منها تدفقا واضحا، وتعد من ضمن الأسواق المستهدفة الفترة القادمة، إلى جانب الأسواق الأوروبية، والسوق الهندي والصين، والأسواق الإقليمية.ولفت المسؤول العماني على أن قطاع السياحة والتراث يحظى بأولوية في رؤية 2040، ويتم العمل على جذب الاستثمارات الهامة خلال السنوات القليلة المقبلة في كافة المجالات المختلفة.وحسب المسؤول فإن العام الحالي عادت حركة السياحة نسبيا لما كانت عليه قبل أزمة كوفيد 19 التي أثرت بشكل كبير على قطاع السياحة في مختلف أنحاء العالم..
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سلطنة عمان, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
سلطنة عمان, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري

وكيل وزارة السياحة العمانية لـ"سبوتنيك": نستهدف زيادة تدفق حركة السياحة من روسيا

21:18 GMT 30.10.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAعزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان
عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
قال عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان، إن السوق الروسية ضمن مستهدفات السلطنة لزيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، خلال زيارة موفد الوكالة لمسقط ومشاركته في تغطية انتخابات مجلس الشورى العماني، أن السلطنة تستهدف مساهمة القطاع السياحي بنسبة ما بين 7 إلى 10 % من الناتج المحلي بحلول 2040.
ولفت إلى أن المستهدف يستدعي جذب استثمارات في قطاع السياحة بنحو 7 مليارات دولار.
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وتستهدف السلطنة الوصول إلى 11 مليون سائح سنويا بحلول 2040، حيث سجلت العام الجاري نحو 3.5 مليون سائح، بعد التعافي من أزمة كوفيد 19، وفق المسؤول العماني.
ولفت إلى أن قطاع السياحة يساهم بنحو 2.4 % من الناتج الإجمالي المحلي، في ظل العمل على رفع النسبة تدريجيا.
وفق المسؤول العماني فإن الاستثمارات المرتقبة لا تقتصر على الفنادق، بل تشمل المنتجات السياحية والخدمات الللوجستية، وكل ما يتعلق بقطاع السياحة.
وأشار إلى أن السوق الروسي من بين الأسواق، التي يشهد حجم التدفق السياحي منها تدفقا واضحا، وتعد من ضمن الأسواق المستهدفة الفترة القادمة، إلى جانب الأسواق الأوروبية، والسوق الهندي والصين، والأسواق الإقليمية.
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ولفت المسؤول العماني على أن قطاع السياحة والتراث يحظى بأولوية في رؤية 2040، ويتم العمل على جذب الاستثمارات الهامة خلال السنوات القليلة المقبلة في كافة المجالات المختلفة.
وحسب المسؤول فإن العام الحالي عادت حركة السياحة نسبيا لما كانت عليه قبل أزمة كوفيد 19 التي أثرت بشكل كبير على قطاع السياحة في مختلف أنحاء العالم..
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