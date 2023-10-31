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https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-أوكرانيا-تعاني-من-نقص-حاد-في-العديد-والعتاد-لخوض-الهجمات-المضادة-1082644189.html
إعلام: أوكرانيا تعاني من نقص حاد في العديد والعتاد لخوض الهجمات المضادة
إعلام: أوكرانيا تعاني من نقص حاد في العديد والعتاد لخوض الهجمات المضادة
كشف مصدر خاص لصحيفة غربية أن السلطات الأوكرانية طالبت قواتها بالهجوم على مدينة غورلوفكا في مقاطعة دونيتسك، لكن ذلك لم يحصل بسبب غياب ونقص في العديد والأسلحة... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T05:18+0000
2023-10-31T05:18+0000
روسيا
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وذكرت مجلة غربية، نقلا عن مصدر عسكري موثوق، أن القوات العسكرية الأوكرانية تعاني من نقص حاد في العديد والعتاد والأسلحة التي تخولها القيام بهجمات مضادة ضد المواقع الروسية المختلفة.وأضاف المسؤول العسكري، بالقول: "ليس لدى كييف رجال ولا أسلحة. أين الأسلحة؟ أين المدفعية؟ أين المجندون؟"، موضحا طلب كييف "بإعادة" غورلوفكا والرد الذي تلقوه.وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة دونيتسك، وتقع فيها عدة شركات كبرى أبرزها شركة "Stirol" الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وتعد واحدة من أكبر المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغ عدد سكانها أكثر من 250 ألف شخص.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الجيش-الروسي-يصد-9-هجمات-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1082643200.html
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إعلام: أوكرانيا تعاني من نقص حاد في العديد والعتاد لخوض الهجمات المضادة

05:18 GMT 31.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشف مصدر خاص لصحيفة غربية أن السلطات الأوكرانية طالبت قواتها بالهجوم على مدينة غورلوفكا في مقاطعة دونيتسك، لكن ذلك لم يحصل بسبب غياب ونقص في العديد والأسلحة المناسبة.
وذكرت مجلة غربية، نقلا عن مصدر عسكري موثوق، أن القوات العسكرية الأوكرانية تعاني من نقص حاد في العديد والعتاد والأسلحة التي تخولها القيام بهجمات مضادة ضد المواقع الروسية المختلفة.
وأضاف المسؤول العسكري، بالقول: "ليس لدى كييف رجال ولا أسلحة. أين الأسلحة؟ أين المدفعية؟ أين المجندون؟"، موضحا طلب كييف "بإعادة" غورلوفكا والرد الذي تلقوه.
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
الجيش الروسي يصد 9 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
02:13 GMT
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة دونيتسك، وتقع فيها عدة شركات كبرى أبرزها شركة "Stirol" الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وتعد واحدة من أكبر المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغ عدد سكانها أكثر من 250 ألف شخص.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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