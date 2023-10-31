https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-غربي-القوات-الروسية-دمرت-رتلا-من-دبابات-ألمانية-وسويدية-1082660047.html
إعلام غربي: القوات الروسية دمرت رتلا من دبابات ألمانية وسويدية
إعلام غربي: القوات الروسية دمرت رتلا من دبابات ألمانية وسويدية
صرّحت صحيفة أمريكية أن الجيش الأوكراني خسر دبابة ليوبارد 2 أخرى، خلال هجوم فاشل من قبل اللواء الميكانيكي 21 للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه كوبيانسك، وقام... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T11:52+0000
2023-10-31T11:52+0000
2023-10-31T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم العربي
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وقالت الصحيفة: "وهكذا، في غضون أسبوع واحد فقط، فقدت القوات الأوكرانية ست دبابات "ليوبارد 2"، جنبا إلى جنب مع ما لا يقل عن ست "ليوبارد 2" كانت قد دمرتها القوات المسلحة الروسية في وقت سابق، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل ما لا يقل عن 12 دبابة ألمانية الصنع، بينما تم نقل 71 دبابة".وبحسب الصحيفة، فإن معظم دبابات "ليوبارد 2"، التي دُمرت في وقت سابق، تم تدميرها بسبب الألغام أو طائرات الكاميكازي دون طيار، لكن دبابات "سترف 122" السويدية تم تدميرها مؤخرا بواسطة صاروخ موجه مضاد للدبابات. يشير المنشور إلى أنه تم استخدام "كورنيت".وأشارت صحيفة "فوربس" إلى أن درع الدبابة السويدية، التي تعتبر واحدة من أكثر الدبابات حماية في العالم، قادرة على تحمل ضربة كاميكازي دون طيار برأس حربي يزن 1-2 كغ، ولكن ليس ضربة من صاروخ "كورنيت"، يمكن أن يصل وزن الرأس الحربي إلى 7 كغ.أقرا أيضا: عرض دبابة "ليوبارد" متضررة من نيران القوات الروسية في داخلها...فيديوأقرا أيضا: الجيش الروسي يحيد مئات الجنود الأوكرانيين ويدمر دبابة "ليوبارد"
https://sputnikarabic.ae/20231029/خبير-عسكري-يكشف-عن-أضعف-الأسلحة-الأوكرانية-1082606994.html
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روسيا, العالم العربي
إعلام غربي: القوات الروسية دمرت رتلا من دبابات ألمانية وسويدية
11:52 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 12:13 GMT 31.10.2023) تابعنا عبر
صرّحت صحيفة أمريكية أن الجيش الأوكراني خسر دبابة ليوبارد 2 أخرى، خلال هجوم فاشل من قبل اللواء الميكانيكي 21 للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه كوبيانسك، وقام المقاتلون الروس بتعطيل "سترف 122" النسخة السويدية من "ليوبارد 2 أ5".
وقالت الصحيفة: "وهكذا، في غضون أسبوع واحد فقط، فقدت القوات الأوكرانية ست دبابات "ليوبارد 2"، جنبا إلى جنب مع ما لا يقل عن ست "ليوبارد 2" كانت قد دمرتها القوات المسلحة الروسية في وقت سابق، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل ما لا يقل عن 12 دبابة ألمانية الصنع، بينما تم نقل 71 دبابة".
وأضافت الصحيفة: "وبعبارة أخرى، فقد الأوكرانيون ما يقرب من خمس دبابات "ليوبارد 2". وتعهدت ألمانيا بتوفير 14 دبابة أخرى من طراز "ليوبارد 2 إيه 4"، والتي من المقرر أن تصل العام المقبل. لن تكون قادرة على استبدال هذه الدبابات بسرعة كافية: الروس يدمرون "ليوبارد 2" بشكل أسرع وأسرع".
وبحسب الصحيفة، فإن معظم دبابات "ليوبارد 2"، التي دُمرت في وقت سابق، تم تدميرها بسبب الألغام أو طائرات الكاميكازي دون طيار، لكن دبابات "سترف 122" السويدية تم تدميرها مؤخرا بواسطة صاروخ موجه مضاد للدبابات. يشير المنشور إلى أنه تم استخدام "كورنيت".
وأشارت صحيفة "فوربس" إلى أن درع الدبابة السويدية، التي تعتبر واحدة من أكثر الدبابات حماية في العالم، قادرة على تحمل ضربة كاميكازي دون طيار برأس حربي يزن 1-2 كغ، ولكن ليس ضربة من صاروخ "كورنيت"، يمكن أن يصل وزن الرأس الحربي إلى 7 كغ.
ووفقا للصحيفة، فإن الخسارة الكاملة للواء 21 لدبابات "سترف 122" كانت ضربة مؤلمة. لم تعرب السويد عن استعدادها لتزويد أوكرانيا بمزيد من "سترف 122"، ما يعني أنه في المستقبل، عندما يتم تعطيل جميع الدبابات المنقولة سابقا، سيتعين على القوات المسلحة الأوكرانية استخدام أنواع أخرى من الدبابات، على الأرجح أقل حماية.