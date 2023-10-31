https://sputnikarabic.ae/20231031/إيران-تحظر-واردات-السلع-المرتبطة-بالشركات-الإسرائيلية-1082671636.html

إيران تحظر واردات السلع المرتبطة بالشركات الإسرائيلية

إيران تحظر واردات السلع المرتبطة بالشركات الإسرائيلية

‏ أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي سفاري، اليوم الثلاثاء، أن وزارة ‏الخارجية الإيرانية ستنشر قريبا قائمة البضائع المحظور استيرادها... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T16:16+0000

2023-10-31T16:16+0000

2023-10-31T16:16+0000

إيران

أخبار إيران

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1159:651_1920x0_80_0_0_632b69e41540fef451bdd1a92f6aa914.jpg

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" عن سفاري، قوله: "القائمة النهائية للسلع المرتبطة بالشركات الإسرائيلية سيتم إرسالها إلى وزارة الصناعة والتعدين والتجارة بحلول الأسبوع المقبل، على أنه بعد إرسال هذه القائمة، ستفرض الوزارة حظرا على طلب تلك البضائع".وأضاف سفاري أنه "بموجب القانون الإيراني، فإن التجارة وممارسة الأعمال التجارية مع إسرائيل وكذلك استيراد منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل إلى البلاد محظورة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حركة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20231031/أمريكا-تدير-الحرب-على-غزة-من-قاعدة-تحت-الأرض-في-تل-أبيب-تفاصيل-مثيرة-تكشفها-إيران-1082656315.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس