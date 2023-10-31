https://sputnikarabic.ae/20231031/إيران-تحظر-واردات-السلع-المرتبطة-بالشركات-الإسرائيلية-1082671636.html
إيران تحظر واردات السلع المرتبطة بالشركات الإسرائيلية
إيران تحظر واردات السلع المرتبطة بالشركات الإسرائيلية
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي سفاري، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الإيرانية ستنشر قريبا قائمة البضائع المحظور استيرادها... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T16:16+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" عن سفاري، قوله: "القائمة النهائية للسلع المرتبطة بالشركات الإسرائيلية سيتم إرسالها إلى وزارة الصناعة والتعدين والتجارة بحلول الأسبوع المقبل، على أنه بعد إرسال هذه القائمة، ستفرض الوزارة حظرا على طلب تلك البضائع".وأضاف سفاري أنه "بموجب القانون الإيراني، فإن التجارة وممارسة الأعمال التجارية مع إسرائيل وكذلك استيراد منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل إلى البلاد محظورة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حركة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231031/أمريكا-تدير-الحرب-على-غزة-من-قاعدة-تحت-الأرض-في-تل-أبيب-تفاصيل-مثيرة-تكشفها-إيران-1082656315.html
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إيران, أخبار إيران, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
إيران, أخبار إيران, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
إيران تحظر واردات السلع المرتبطة بالشركات الإسرائيلية
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أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي سفاري، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الإيرانية ستنشر قريبا قائمة البضائع المحظور استيرادها إلى البلاد، لارتباطها بشركات إسرائيلية.
ونقلت وكالة
الأنباء الإيرانية "مهر" عن سفاري، قوله: "القائمة النهائية للسلع المرتبطة بالشركات الإسرائيلية سيتم إرسالها إلى وزارة الصناعة والتعدين والتجارة بحلول الأسبوع المقبل، على أنه بعد إرسال هذه القائمة، ستفرض الوزارة حظرا على طلب تلك البضائع".
وأضاف سفاري أنه "بموجب القانون الإيراني، فإن التجارة وممارسة الأعمال التجارية مع إسرائيل وكذلك استيراد منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل إلى البلاد محظورة".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حركة "حماس"
بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.