https://sputnikarabic.ae/20231031/استقالة-مدير-مكتب-المفوضية-السامية-لحقوق-الإنسان-في-نيويورك-احتجاجا-على-الموقف-الأممي-من-أوضاع-غزة-1082674923.html
استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك احتجاجا على الموقف الأممي من أوضاع غزة
استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك احتجاجا على الموقف الأممي من أوضاع غزة
استقال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، احتجاجا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في قطاع غزة. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T17:36+0000
2023-10-31T17:36+0000
2023-10-31T17:36+0000
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وقال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك: "هيئات رئيسية في الأمم المتحدة استسلمت لأمريكا واللوبي الإسرائيلي".وأضاف أن "ما يحدث في غزة حالة إبادة جماعية".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/المجلس-الإسلامي-الأمريكي-يوجه-لبايدن-إنذارا-نهائيا-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1082673101.html
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استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك احتجاجا على الموقف الأممي من أوضاع غزة
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استقال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، احتجاجا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في قطاع غزة.
وقال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك: "هيئات رئيسية في الأمم المتحدة استسلمت لأمريكا واللوبي الإسرائيلي".
وأشار إلى أن "المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية".
وأضاف أن "ما يحدث في غزة حالة إبادة جماعية".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.