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البنتاعون يعلن إرسال 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
البنتاعون يعلن إرسال 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، أن أمريكا قررت إرسال 300 جندي إضافي إلى القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T18:45+0000
2023-10-31T18:45+0000
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وقال رايدر، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء: "أنا مستعد للإعلان عن قرار إرسال 300 جندي إضافي إلى القيادة المركزية الأمريكية من قواعدنا في الولايات المتحدة "القارية".وفي الوقت نفسه، أكد رايدر أن جنود الجيش الأمريكي البالغ عددهم 300 جندي الذين سيتم إرسالهم إلى الشرق الأوسط ليس من المقرر أن يشاركوا في العمليات القتالية في إسرائيل.يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر نفسه، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

البنتاعون يعلن إرسال 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

18:45 GMT 31.10.2023
© AFP 2023البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© AFP 2023
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، أن أمريكا قررت إرسال 300 جندي إضافي إلى القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقال رايدر، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء: "أنا مستعد للإعلان عن قرار إرسال 300 جندي إضافي إلى القيادة المركزية الأمريكية من قواعدنا في الولايات المتحدة "القارية".

ووفقا له، فإن القوات الأمريكية الإضافية في الشرق الأوسط ستساعد القوات المنتشرة بالفعل في المنطقة في "التخلص من الذخائر المتفجرة، والحفاظ على الاتصالات، وستوفر أيضا أنواعا أخرى من الدعم".

وفي الوقت نفسه، أكد رايدر أن جنود الجيش الأمريكي البالغ عددهم 300 جندي الذين سيتم إرسالهم إلى الشرق الأوسط ليس من المقرر أن يشاركوا في العمليات القتالية في إسرائيل.
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
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يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر نفسه، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة.
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