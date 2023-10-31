https://sputnikarabic.ae/20231031/الجزائر-تحيي-ذكرى-ثورتها-وتربطها-بـحرب-وجود-يخوضها-الشعب-الفلسطيني-1082676896.html

الجزائر تحيي ذكرى "ثورتها" وتربطها بـ"حرب وجود" يخوضها الشعب الفلسطيني

الجزائر تحيي ذكرى "ثورتها" وتربطها بـ"حرب وجود" يخوضها الشعب الفلسطيني

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية تقريرا بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الفاتح من نوفمبر، قالت فيه إن التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني تعيد إلى الأذهان بطولات... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T18:50+0000

2023-10-31T18:50+0000

2023-10-31T18:50+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

طوفان الأقصى

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082342797_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_51614a3c24fe46e2a39f16fa07b38e1b.jpg

وقال التقرير إن الشعب الفلسطيني يخوض "حرب وجود" في مواجهة "عدوان صهيوني وحشي يستهدف المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه يذكر بصبر ومقاومة الجزائريين وتضحياتهم في مواجهة الاستعمار.ولفت التقرير إلى أن ثورة الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني، توجت كفاح الجزائريين ضد الاستعمار على مدى 132 وانتهت بحصول البلاد على استقلالها لتصبح نموذجا في الكفاح ضد قوى الاستعمار والطغيان في العالم.وحصلت الجزائر على استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في الـ5 يوليو 1962، بحسب التقرير، الذي أوضح أن إحياء ذكرى الثورة هذا العام تتزامن مع وضع إقليمي معقد يواجه فيه الشعب الفلسطيني "جرائم حرب مكتملة الأركان".ومنذ بضعة أيام، تحاول قوات إسرائيلية التوغل في منطقة شمال القطاع، لكن المقاومة الفلسطينية تقول إنها تتصدى لها وتكبدها خسائر كبيرة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بعملية بقصف متواصل للقطاع منذ ذلك الحين راح ضحيته ما يقرب من 9 آلاف قتيل وأكثر من 23 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231031/استقالة-مدير-مكتب-المفوضية-السامية-لحقوق-الإنسان-في-نيويورك-احتجاجا-على-الموقف-الأممي-من-أوضاع-غزة-1082674923.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم