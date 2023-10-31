https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-اعترض-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-كورسك-1082681157.html
الدفاع الروسية: اعترض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية: اعترض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الثلاثاء، عن اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك بغرب روسيا. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T22:34+0000
2023-10-31T22:34+0000
2023-10-31T22:36+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول، حوالي الساعة 23.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين مسيرتين على أهداف في الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "اعترضت القوات المناوبة للدفاعات الجوية الروسية المسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231026/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-اعتراض-مسيرة-أوكرانية-أخرى-فوق-مقاطعة-كورسك-1082499721.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: اعترض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك
22:34 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 22:36 GMT 31.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الثلاثاء، عن اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك بغرب روسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول، حوالي الساعة 23.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين مسيرتين على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "اعترضت القوات المناوبة للدفاعات الجوية الروسية المسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.