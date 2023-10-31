عربي
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-اعترض-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-كورسك-1082681157.html
الدفاع الروسية: اعترض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية: اعترض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الثلاثاء، عن اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك بغرب روسيا. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T22:34+0000
2023-10-31T22:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:126:720:531_1920x0_80_0_0_c014799e3b5696d40812e11d45048891.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول، حوالي الساعة 23.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين مسيرتين على أهداف في الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "اعترضت القوات المناوبة للدفاعات الجوية الروسية المسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231026/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-اعتراض-مسيرة-أوكرانية-أخرى-فوق-مقاطعة-كورسك-1082499721.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:36:720:576_1920x0_80_0_0_c0df36f962784638b37fa42b21ccdac0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: اعترض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك

22:34 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 22:36 GMT 31.10.2023)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الثلاثاء، عن اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك بغرب روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول، حوالي الساعة 23.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين مسيرتين على أهداف في الأراضي الروسية".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن اعتراض مسيرة أوكرانية أخرى فوق مقاطعة كورسك
26 أكتوبر, 22:09 GMT
وأضاف البيان: "اعترضت القوات المناوبة للدفاعات الجوية الروسية المسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала