https://sputnikarabic.ae/20231031/حركة-فتح-الشعب-الفلسطيني-له-الحق-في-الدفاع-عن-نفسه-وتحذر-من-الانفجار-1082673406.html

حركة "فتح": الشعب الفلسطيني له الحق في الدفاع عن نفسه ونحذر من الانفجار

حركة "فتح": الشعب الفلسطيني له الحق في الدفاع عن نفسه ونحذر من الانفجار

طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطينية "فتح" بـ"وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية وخاصة في القدس، التي تمثل أولوية قصوى". 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T16:54+0000

2023-10-31T16:54+0000

2023-10-31T17:03+0000

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جاء ذلك في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى تأكيد الحركة أن الشعب الفلسطيني له الحق في الدفاع عن نفسه.وحذرت الحركة مما وصفته بـ"الانفجار" في المحافظات الشمالية بسبب التصعيد المستمر للاحتلال الإسرائيلي وتسليح المستعمرين واستباحة دم الشعب الفلسطيني.وقالت الحركة إنها تواصل جهودها إقليميا ودوليا لمواجهة ما وصفته بـ"التضليل الإعلامي الإسرائيلي الأمريكي"، مشيرةً إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم تنفيذه للقرارات الدولية ذات الصلة.يذكر أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة دخل أسبوعه الرابع، مما تسبب في مقتل ما يقرب من 9 آلاف فلسطيني، وإصابة نحو 23 ألفا آخرين.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مئات المجازر في القطاع، مشيرةً إلى أن نحو 65 في المئة من الضحايا نساء وأطفال، وهو ما جعل المنظمات الإغاثية الدولية تصف الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في الأسابيع الثلاثة التي تلت بدء تصاعد النزاع في قطاع غزة، أنه قُتل وجُرح أكثر من 10 آلاف طفل.

https://sputnikarabic.ae/20231031/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-اثنين-من-جنوده-خلال-الاشتباكات-في-قطاع-غزة-1082672248.html

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل