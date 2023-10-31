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https://sputnikarabic.ae/20231031/روسيا-ترسل-1500-ذبابة-فاكهة-إلى-الفضاء-1082645793.html
روسيا ترسل 1500 ذبابة فاكهة إلى الفضاء
روسيا ترسل 1500 ذبابة فاكهة إلى الفضاء
أفادت الأكاديمية الروسية للعلوم بأنها تعمل على تجهيز آلاف الذبابات لإرسالها إلى الفضاء بهدف إجراء التجارب عليها. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T06:14+0000
2023-10-31T06:14+0000
روسيا
علوم
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وأشارت مديرة مختبر الفيزياء الحيوية التابع للأكاديمية الروسية، إيرينا أوغنيفا، أن المؤسسة تعتزم إرسال 1500 ذبابة فاكهة على متن مختبر Bion-M الذي ستطلقه روسيا إلى مدارات الأرض، في الربع الثالث من عام 2024، وذلك بهدف اختبار قدرات هذه الكائنات على التأقلم مع الظروف الفضائية وظروف انعدام الجاذبية.ولفتت أوغنيفا بالقول: "أجرينا تجربة مماثلة عام 2014، عندما أرسلنا ذباب الفاكهة على متن القمر العلمي Foton-M، حيث بقيت هذه الكائنات في الفضاء 45 يوما، وتمت إعادتها بعد ذلك إلى الأرض، والجيل الجديد الذي حصلنا عليه من هذه الحشرات تم إرساله بعدها إلى المحطة الفضائية الدولية".وأضافت أنه "خلال تلك التجربة، تم اكتشاف أن الذباب تأقلم مع ظروف انعدام الجاذبية وتمكن من التكاثر، والجيل الثاني من هذه الحشرات تكاثر بشكل أكبر، موضحة أن هدف الدراسة هو تأثير الرحلات الفضائية الطويلة على الكائنات، وتأثير الإشعاعات الفضائية عليها أيضا، الأمر الذي سيساعدنا في معرفة هذه التأثيرات على الرواد الذين سترسلهم روسيا إلى الفضاء وإلى محطتها المدارية الجديدة".وفي وقت سابق، أعلنت شركة "روسكوسموس" الروسية، تطوير جيل جديد من المركبات الفضائية "Vozvrat-MKA-L" لنقل حيوانات إلى القمر.كما تم التخطيط لإجراء "دراسات طبية حيوية للتأثير المشترك لعوامل الطيران بين الكواكب على الكائنات الحية"، وفقًا لموقع "zakupki" الحكومي الروسي.
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

روسيا ترسل 1500 ذبابة فاكهة إلى الفضاء

06:14 GMT 31.10.2023
© Photo / unsplash/David Mohseniصورة ملتقطة لوجه ذبابة من مسافة قريبة جدا
صورة ملتقطة لوجه ذبابة من مسافة قريبة جدا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Photo / unsplash/David Mohseni
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أفادت الأكاديمية الروسية للعلوم بأنها تعمل على تجهيز آلاف الذبابات لإرسالها إلى الفضاء بهدف إجراء التجارب عليها.
وأشارت مديرة مختبر الفيزياء الحيوية التابع للأكاديمية الروسية، إيرينا أوغنيفا، أن المؤسسة تعتزم إرسال 1500 ذبابة فاكهة على متن مختبر Bion-M الذي ستطلقه روسيا إلى مدارات الأرض، في الربع الثالث من عام 2024، وذلك بهدف اختبار قدرات هذه الكائنات على التأقلم مع الظروف الفضائية وظروف انعدام الجاذبية.
ولفتت أوغنيفا بالقول: "أجرينا تجربة مماثلة عام 2014، عندما أرسلنا ذباب الفاكهة على متن القمر العلمي Foton-M، حيث بقيت هذه الكائنات في الفضاء 45 يوما، وتمت إعادتها بعد ذلك إلى الأرض، والجيل الجديد الذي حصلنا عليه من هذه الحشرات تم إرساله بعدها إلى المحطة الفضائية الدولية".
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وأضافت أنه "خلال تلك التجربة، تم اكتشاف أن الذباب تأقلم مع ظروف انعدام الجاذبية وتمكن من التكاثر، والجيل الثاني من هذه الحشرات تكاثر بشكل أكبر، موضحة أن هدف الدراسة هو تأثير الرحلات الفضائية الطويلة على الكائنات، وتأثير الإشعاعات الفضائية عليها أيضا، الأمر الذي سيساعدنا في معرفة هذه التأثيرات على الرواد الذين سترسلهم روسيا إلى الفضاء وإلى محطتها المدارية الجديدة".
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "روسكوسموس" الروسية، تطوير جيل جديد من المركبات الفضائية "Vozvrat-MKA-L" لنقل حيوانات إلى القمر.
كما تم التخطيط لإجراء "دراسات طبية حيوية للتأثير المشترك لعوامل الطيران بين الكواكب على الكائنات الحية"، وفقًا لموقع "zakupki" الحكومي الروسي.
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