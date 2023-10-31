ريال مدريد يمدد عقد فينيسيوس ويضع شرطا جزائيا مليار يورو... فيديو
© AFP 2023 / PAUL ELLISفينيسيوس يسجل هدف مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 28 مايو 2022
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، اتفاقه مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على تمديد التعاقد بينهما حتى 30 يونيو/ حزيران لعام 2027.
وكان من المفترض أن ينتهي عقد فينيسيوس في 2024 قبل أن يعلن النادي الملكي تمديد عقده حتى 2027.
🕺 @ViniJr🕺— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 31, 2023
✨ 1 @ChampionsLeague
🌐 2 Club World Cups
🌍 1 European Super Cup
🏆 2 @LaLigaEN
👑 1 Copa del Rey
🇪🇸 2 Spanish Super Cups#ViniJr2027 pic.twitter.com/FCvjCUs68p
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتفاق يتضمن زيادة في الراتب ووضع فينيسيوس في قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا داخل ريال مدريد، كما أن هناك شرطا جزائيا في العقد يقدر بمليار يورو.
من جانبه، علق فينيسيوس على تمديد عقده، قائلا: "أنا سعيد حقا بتجديد عقدي، إنه حلم بالنسبة لي".
وأضاف: "آمل أن أتمكن من البقاء هنا لسنوات عديدة أخرى، وأسجل الكثير من الأهداف وأفوز بالكثير من الألقاب".
✨🤳 @ViniJr: "Hola #Madridistas! I'm really happy to have renewed my contract, it's a dream for me. I hope I can stay here for many more years, scoring lots of goals and winning lots of titles. Thanks a lot for the affection as always, Hala Madrid!"#ViniJr2027 pic.twitter.com/OSJaz2yBxd— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 31, 2023
يذكر أن فينيسيوس (23 عاما) كان قد انضم إلى ريال مدريد في يوليو/ تموز 2018، ويعد أحد أهم لاعبي ريال مدريد في السنوات الأخيرة.
في مواسمه الستة التي دافع فيها عن قميص الملكي، لعب النجم البرازيلي 235 مباراة، سجل فيها 63 هدفا.
كما توج بـ 9 ألقاب: 1 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري، 1 كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني.