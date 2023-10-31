عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231031/ريال-مدريد-يمدد-عقد-فينيسيوس-ويضع-شرطا-جزائيا-مليار-يورو-فيديو-1082670689.html
ريال مدريد يمدد عقد فينيسيوس ويضع شرطا جزائيا مليار يورو... فيديو
ريال مدريد يمدد عقد فينيسيوس ويضع شرطا جزائيا مليار يورو... فيديو
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، اتفاقه مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على تمديد التعاقد بينهما حتى 30 يونيو/ حزيران لعام 2027. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T15:49+0000
2023-10-31T15:49+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار كرة القدم
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062832444_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1dd891e896e0d68ee5d337d555816492.jpg
وكان من المفترض أن ينتهي عقد فينيسيوس في 2024 قبل أن يعلن النادي الملكي تمديد عقده حتى 2027.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتفاق يتضمن زيادة في الراتب ووضع فينيسيوس في قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا داخل ريال مدريد، كما أن هناك شرطا جزائيا في العقد يقدر بمليار يورو.من جانبه، علق فينيسيوس على تمديد عقده، قائلا: "أنا سعيد حقا بتجديد عقدي، إنه حلم بالنسبة لي". وأضاف: "آمل أن أتمكن من البقاء هنا لسنوات عديدة أخرى، وأسجل الكثير من الأهداف وأفوز بالكثير من الألقاب".يذكر أن فينيسيوس (23 عاما) كان قد انضم إلى ريال مدريد في يوليو/ تموز 2018، ويعد أحد أهم لاعبي ريال مدريد في السنوات الأخيرة.في مواسمه الستة التي دافع فيها عن قميص الملكي، لعب النجم البرازيلي 235 مباراة، سجل فيها 63 هدفا.كما توج بـ 9 ألقاب: 1 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري، 1 كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062832444_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_2d18e9292145e978fa2c3a2d9ade9cee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار كرة القدم, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, الأخبار
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار كرة القدم, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, الأخبار

ريال مدريد يمدد عقد فينيسيوس ويضع شرطا جزائيا مليار يورو... فيديو

15:49 GMT 31.10.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISفينيسيوس يسجل هدف مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 28 مايو 2022
فينيسيوس يسجل هدف مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 28 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، اتفاقه مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على تمديد التعاقد بينهما حتى 30 يونيو/ حزيران لعام 2027.
وكان من المفترض أن ينتهي عقد فينيسيوس في 2024 قبل أن يعلن النادي الملكي تمديد عقده حتى 2027.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتفاق يتضمن زيادة في الراتب ووضع فينيسيوس في قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا داخل ريال مدريد، كما أن هناك شرطا جزائيا في العقد يقدر بمليار يورو.
من جانبه، علق فينيسيوس على تمديد عقده، قائلا: "أنا سعيد حقا بتجديد عقدي، إنه حلم بالنسبة لي".
وأضاف: "آمل أن أتمكن من البقاء هنا لسنوات عديدة أخرى، وأسجل الكثير من الأهداف وأفوز بالكثير من الألقاب".
يذكر أن فينيسيوس (23 عاما) كان قد انضم إلى ريال مدريد في يوليو/ تموز 2018، ويعد أحد أهم لاعبي ريال مدريد في السنوات الأخيرة.
في مواسمه الستة التي دافع فيها عن قميص الملكي، لعب النجم البرازيلي 235 مباراة، سجل فيها 63 هدفا.
كما توج بـ 9 ألقاب: 1 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري، 1 كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала