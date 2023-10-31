https://sputnikarabic.ae/20231031/ساعات-تفصل-السعودية-عن-الفوز-بتنظيم-مونديال-2034-بعد-انسحاب-أستراليا-1082665444.html
ساعات تفصل السعودية عن الفوز بتنظيم مونديال 2034 بعد انسحاب أستراليا
ساعات تفصل السعودية عن الفوز بتنظيم مونديال 2034 بعد انسحاب أستراليا
تحسم الساعات القليلة المقبلة فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في عام 2034، وذلك بعد أن قررت منافستها الوحيدة... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T13:44+0000
2023-10-31T13:44+0000
2023-10-31T13:44+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار كرة القدم
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070140352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bef6295c43f0195c6da1927b86f5c59.jpg
وسيساهم انسحاب أستراليا من تعزيز فرصة المملكة كمرشحة نهائية لاستضافة الحدث.وسحب الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، عرضه لتنظيم البطولة في الموعد النهائي له في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أن ألقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بثقله خلف السعودية، وفقا لموقع "نيوز.كوم" الأسترالي.وقال اتحاد كرة القدم الأسترالي في بيان: "لقد بحثنا في إمكانية تقديم عرض لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في مسابقة 2034".ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتقديم عروض من منطقتي آسيا وأوقيانوسيا، للحصول على حقوق استضافة كأس العالم الدورية، بعد اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال كمضيفين مشتركين لعام 2030.ويعد طموح السعودية لاستضافة كأس العالم للرجال 2034، هو أحدث خطوة في حملة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي.يشار إلى أن دولة قطر نظمت بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام الماضي 2022.
https://sputnikarabic.ae/20231005/بعد-السعودية-أستراليا-تدرس-التقدم-بطلب-استضافة-كأس-العالم-2034-1081687621.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070140352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0febe66741114a563e1aaa0a8db50141.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار كرة القدم, رياضة
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار كرة القدم, رياضة
ساعات تفصل السعودية عن الفوز بتنظيم مونديال 2034 بعد انسحاب أستراليا
تابعنا عبر
تحسم الساعات القليلة المقبلة فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في عام 2034، وذلك بعد أن قررت منافستها الوحيدة أستراليا، اليوم الثلاثاء، عدم التقدم بطلب استضافة البطولة العالمية.
وسيساهم انسحاب أستراليا من تعزيز فرصة المملكة كمرشحة نهائية لاستضافة الحدث.
وسحب الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، عرضه لتنظيم البطولة في الموعد النهائي له في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أن ألقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بثقله خلف السعودية، وفقا لموقع
"نيوز.كوم" الأسترالي.
وقال اتحاد كرة القدم الأسترالي في بيان: "لقد بحثنا في إمكانية تقديم عرض لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في مسابقة 2034".
ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتقديم عروض من منطقتي آسيا وأوقيانوسيا، للحصول على حقوق استضافة كأس العالم الدورية، بعد اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال كمضيفين مشتركين لعام 2030.
ويعد طموح السعودية لاستضافة كأس العالم للرجال 2034، هو أحدث خطوة في حملة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي.
يشار إلى أن دولة قطر نظمت بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام الماضي 2022.