https://sputnikarabic.ae/20231005/بعد-السعودية-أستراليا-تدرس-التقدم-بطلب-استضافة-كأس-العالم-2034-1081687621.html
بعد السعودية... أستراليا تدرس التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034
بعد السعودية... أستراليا تدرس التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034
أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أنه في مرحلة دراسة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T11:40+0000
2023-10-05T11:40+0000
2023-10-05T11:40+0000
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وحسب موقع "ESPN"، قال جيمس جونسون، رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، في بيان: "أستراليا في مرحلة دراسة إمكانية التقدم لاستضافة كأس العالم 2034".وأَضاف: "سبق أن أعلنت أستراليا نيتها التقدم لاستضافة مونديال 2034، وموقف بلادنا لم يتغير في هذا الصدد".وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن، أمس الأربعاء، اختيار آسيا وأقيانوسيا كقارتين يسمح لهما بالتقدم بطلب استضافة المونديال.وفي أعقاب ذلك، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء، عن عزم بلاده الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.وقال بن سلمان إن ذلك يعد انعكاسا لما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة على الصُعد والمستويات كافة.وسبق أن استضافت قارة آسيا البطولة في نسختي 2002، بتنظيم مشترك بين كوريا واليابان، ثم قطر في 2022.بينما لم يسبق لقارة أستراليا أن استضافت أي دولة منها للمونديال من قبل.يذكر أن نسخة 2026 ستقام بتنظيم ثلاثي مشترك بين دول أمريكا والمكسيك وكندا، فيما ستقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال.
https://sputnikarabic.ae/20231004/محمد-بن-سلمان-يعلن-نية-السعودية-الترشح-لاستضافة-كأس-العالم-2034-1081663097.html
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رياضة, أستراليا, أخبار كرة القدم, منوعات
رياضة, أستراليا, أخبار كرة القدم, منوعات
بعد السعودية... أستراليا تدرس التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034
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أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أنه في مرحلة دراسة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.
وحسب موقع
"ESPN"، قال جيمس جونسون، رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، في بيان: "أستراليا في مرحلة دراسة إمكانية التقدم لاستضافة كأس العالم 2034".
وأَضاف: "سبق أن أعلنت أستراليا نيتها التقدم لاستضافة مونديال 2034، وموقف بلادنا لم يتغير في هذا الصدد".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن، أمس الأربعاء، اختيار آسيا وأقيانوسيا كقارتين يسمح لهما بالتقدم بطلب استضافة المونديال.
وفي أعقاب ذلك، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
، أمس الأربعاء، عن عزم بلاده الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.
وقال بن سلمان إن ذلك يعد انعكاسا لما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة على الصُعد والمستويات كافة.
وسبق أن استضافت قارة آسيا البطولة في نسختي 2002، بتنظيم مشترك بين كوريا واليابان، ثم قطر في 2022.
بينما لم يسبق لقارة أستراليا أن استضافت أي دولة منها للمونديال من قبل.
يذكر أن نسخة 2026 ستقام بتنظيم ثلاثي مشترك بين دول أمريكا والمكسيك وكندا، فيما ستقام نسخة 2030
في المغرب وإسبانيا والبرتغال.