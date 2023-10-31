https://sputnikarabic.ae/20231031/قوات-الدعم-السريع-تعلن-أسر-50-ضابطا-من-القوات-المسلحة-وسط-دارفور-1082672120.html
قوات الدعم السريع تعلن أسر 50 ضابطا من القوات المسلحة وسط دارفور
قوات الدعم السريع تعلن أسر 50 ضابطا من القوات المسلحة وسط دارفور
أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على الموقع العسكري للفرقة 21 التابعة للقوات المسلحة السودانية وأسر 50 ضابطا في عاصمة ولاية وسط دارفور زالنجي غربي البلاد. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T16:28+0000
2023-10-31T16:28+0000
2023-10-31T16:28+0000
العالم
أخبار السودان اليوم
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وحسب بيان قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، قالت فيه إنها "استولت على مدينة زالنجي العريقة، وموقع الفرقة 21، وأسر قائدها وعدد 50 ضابطاً وعدد كبير من ضباط الصف والجنود وكميات هائلة من المدافع والدبابات والمركبات العسكرية".وفي الصعيد ذاته، تدور معارك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم في محيط عاصمة ولاية شمال دارفور منذ بداية اليوم، حسبما أفادت مصادر محلية، لوكالة "سبوتنيك".وأعلنت قوات الدعم السريع في 27 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، استيلاءها على مقار الفرقة 16 مشاة للقوات المسلحة في عاصمة ولاية جنوب دارفور، عقب معارك ضارية استمرت 7 أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع.كما أكدت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على مدينة كتم في شمال دارفور، وأيضا مدينة الضعين في ولاية شرق دارفور خلال الأسبوع المنصرم.وتستمر المفاوضات بين وفد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عبر مسهلين لها من دول السعودية وأمريكا ومنظمة الإيقاد الأفريقية في مدينة جدة منذ يوم الأحد الماضي، وذلك عقب تجاوز خلافات بين وفدي القوتين حول اعتراض قوات الدعم السريع على السفير عمر صديق ممثل وزارة الخارجية السودانية أن يكون ضمن وفد الجيش السوداني المفاوض.
https://sputnikarabic.ae/20231029/قوات-الدعم-السريع-تصدر-بيانا-بشأن-بدء-المفاوضات-مع-الجيش-السوداني-في-السعودية-1082601694.html
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العالم, أخبار السودان اليوم
العالم, أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع تعلن أسر 50 ضابطا من القوات المسلحة وسط دارفور
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أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على الموقع العسكري للفرقة 21 التابعة للقوات المسلحة السودانية وأسر 50 ضابطا في عاصمة ولاية وسط دارفور زالنجي غربي البلاد.
وحسب بيان قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، قالت فيه إنها "استولت على مدينة زالنجي العريقة، وموقع الفرقة 21، وأسر قائدها وعدد 50 ضابطاً وعدد كبير من ضباط الصف والجنود وكميات هائلة من المدافع والدبابات والمركبات العسكرية".
وفي الصعيد ذاته، تدور معارك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم في محيط عاصمة ولاية شمال دارفور منذ بداية اليوم، حسبما أفادت مصادر محلية، لوكالة "سبوتنيك".
وأعلنت قوات الدعم السريع في 27 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، استيلاءها على مقار الفرقة 16 مشاة للقوات المسلحة في عاصمة ولاية جنوب دارفور، عقب معارك ضارية استمرت 7 أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع.
كما أكدت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على مدينة كتم في شمال دارفور، وأيضا مدينة الضعين في ولاية شرق دارفور خلال الأسبوع المنصرم.
وتستمر المفاوضات بين وفد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عبر مسهلين لها من دول السعودية وأمريكا ومنظمة الإيقاد الأفريقية في مدينة جدة منذ يوم الأحد الماضي، وذلك عقب تجاوز خلافات بين وفدي القوتين حول اعتراض قوات الدعم السريع على السفير عمر صديق ممثل وزارة الخارجية السودانية أن يكون ضمن وفد الجيش السوداني المفاوض.