عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231029/قوات-الدعم-السريع-تصدر-بيانا-بشأن-بدء-المفاوضات-مع-الجيش-السوداني-في-السعودية-1082601694.html
قوات الدعم السريع تصدر بيانا بشأن بدء المفاوضات مع الجيش السوداني في السعودية
قوات الدعم السريع تصدر بيانا بشأن بدء المفاوضات مع الجيش السوداني في السعودية
رحبت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، بالبيان المشترك من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأفريقي، و"إيغاد"، بشأن بدء المباحثات... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T14:24+0000
2023-10-29T14:24+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الأخبار
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/02/1076546103_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_91309c1ea7887a62750f9d84a3325613.jpg
وأكدت الدعم السريع، في بيان لها، "التزامها بالمبادئ الأساسية للتفاوض وقواعد السلوك التي أقرها المسهلون، والعمل من أجل مخاطبة قضايا إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين بما يمّكن من رفع المعاناة عن كاهل شعبنا واستعادة حريته وكرامته المفقودة".وأعرب البيان عن "إيمان قوات الدعم السريع بالحلول التفاوضية وصولاً إلى حل شامل يعالج جذور الأزمة السودانية، ويؤسس لبناء الدولة السودانية على أسس جديدة، وإعادة بناء جيش قومي مهني واحد يحمي الوطن والمواطن وينأى عن السياسية ويلتزم بمهامه وواجباته المنصوص عليها في القانون والدستور".وانطلقت المحادثات بين وفدي التفاوض للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، في مدينة جدة السعودية، عقب إجراءات تعديلات على تشكيل الوفد الممثل للجيش السوداني.وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي، "بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية التي تتركز على إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وبناء الثقة، إضافة إلى إمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية".وأكدت مصادر مطّلعة في قوات الدعم السريع، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه "تم إبعاد السفير عمر الصديق ضمن وفد الجيش، وينال صفة خبير فقط جراء الاعتراض عليه من قبل وفد قوات الدعم السريع الذي يترأسه العميد عمر حمدان بسبب انتمائه للنظام والحزب السابقين (المؤتمر الوطني) المنحل".وتتواصل الاشتباكات، رغم بدء المفاوضات بين طرفي الصراع (الجيش وقوات الدعم السريع)، حيث أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدنية نيالا بولاية جنوب دارفور وهي ثان أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين مما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/إيقاد-تشارك-في-تسهيل-محادثات-جدة-بشأن-وقف-إطلاق-النار-الإنساني-في-السودان-1082538445.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/02/1076546103_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e959e18866742e2ec3837066c37193a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قوات الدعم السريع تصدر بيانا بشأن بدء المفاوضات مع الجيش السوداني في السعودية

14:24 GMT 29.10.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAقائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
تابعنا عبرTelegramNabd
رحبت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، بالبيان المشترك من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأفريقي، و"إيغاد"، بشأن بدء المباحثات حول الأزمة السودانية.
وأكدت الدعم السريع، في بيان لها، "التزامها بالمبادئ الأساسية للتفاوض وقواعد السلوك التي أقرها المسهلون، والعمل من أجل مخاطبة قضايا إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين بما يمّكن من رفع المعاناة عن كاهل شعبنا واستعادة حريته وكرامته المفقودة".
وأعرب البيان عن "إيمان قوات الدعم السريع بالحلول التفاوضية وصولاً إلى حل شامل يعالج جذور الأزمة السودانية، ويؤسس لبناء الدولة السودانية على أسس جديدة، وإعادة بناء جيش قومي مهني واحد يحمي الوطن والمواطن وينأى عن السياسية ويلتزم بمهامه وواجباته المنصوص عليها في القانون والدستور".
وانطلقت المحادثات بين وفدي التفاوض للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، في مدينة جدة السعودية، عقب إجراءات تعديلات على تشكيل الوفد الممثل للجيش السوداني.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي، "بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية التي تتركز على إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وبناء الثقة، إضافة إلى إمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية".

وأضافت الخارجية في بيانها أن "السعودية وأمريكا ومنظمة الإيغاد والاتحاد الأفريقي، الميسرون لعملية التفاوض، أكدوا أن المفاوضات لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية".

جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
‏"إيقاد" تشارك في تسهيل محادثات جدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني في السودان
27 أكتوبر, 17:15 GMT
وأكدت مصادر مطّلعة في قوات الدعم السريع، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه "تم إبعاد السفير عمر الصديق ضمن وفد الجيش، وينال صفة خبير فقط جراء الاعتراض عليه من قبل وفد قوات الدعم السريع الذي يترأسه العميد عمر حمدان بسبب انتمائه للنظام والحزب السابقين (المؤتمر الوطني) المنحل".
وتتواصل الاشتباكات، رغم بدء المفاوضات بين طرفي الصراع (الجيش وقوات الدعم السريع)، حيث أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدنية نيالا بولاية جنوب دارفور وهي ثان أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين مما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو13:58 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала