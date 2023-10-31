https://sputnikarabic.ae/20231031/مستشار-رئيس-أوكرانيا-الأسبق-يحذر-زيلينسكي-من-تمرد-شعبه-ضده-1082679053.html
مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق يحذر زيلينسكي من تمرد شعبه ضده
مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق يحذر زيلينسكي من تمرد شعبه ضده
أفاد أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الأوكرانيين قد يتمردون على الرئيس فلاديمير زيلينسكي بسبب عدم قدرته على الحكم. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
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وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "إذا لم يتوقف زيلينسكي الآن، ولم يرفع الأحكام العرفية، وإذا استمر في الوقوع في المشاكل، فأنا لست متأكدًا من أن زيلينسكي وشركاءه سيتمكنون من الهروب (من البلاد)، سيكون الوضع سيئًا للغاية بالنسبة لهم".ودعاه سوسكين، من بين أمور أخرى، إلى استعادة الحقوق المدنية في البلاد وبدء المفاوضات لوقف إطلاق النار.وختم: "إنهم ببساطة يتمتعون بسلطة هائلة، ويتصرفون بشكل غير دستوري، وقد تم إنشاء دكتاتوريتهم في البلاد".يسري نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا ومرسوم التعبئة العامة منذ، فبراير/ شباط 2022. يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد، ويخضع التهرب من الخدمة العسكرية للمسؤولية الجنائية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20231031/موسكو-زيلينسكي-على-وشك-التضحية-بالشعب-الأوكراني-بأكمله-من-أجل-مصالح-أمريكا-1082671915.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
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مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق يحذر زيلينسكي من تمرد شعبه ضده
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أفاد أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الأوكرانيين قد يتمردون على الرئيس فلاديمير زيلينسكي بسبب عدم قدرته على الحكم.
وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "إذا لم يتوقف زيلينسكي الآن، ولم يرفع الأحكام العرفية، وإذا استمر في الوقوع في المشاكل، فأنا لست متأكدًا من أن زيلينسكي وشركاءه سيتمكنون من الهروب (من البلاد)، سيكون الوضع سيئًا للغاية بالنسبة لهم".
ووفقا لسوسكين، فإن زيلينسكي لم يف ولا بوعد انتخابي واحد.
ودعاه سوسكين، من بين أمور أخرى، إلى استعادة الحقوق المدنية في البلاد وبدء المفاوضات لوقف إطلاق النار.
وختم: "إنهم ببساطة يتمتعون بسلطة هائلة، ويتصرفون بشكل غير دستوري، وقد تم إنشاء دكتاتوريتهم في البلاد".
يسري نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا ومرسوم التعبئة العامة منذ، فبراير/ شباط 2022. يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد، ويخضع التهرب من الخدمة العسكرية للمسؤولية الجنائية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.