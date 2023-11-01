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https://sputnikarabic.ae/20231101/إعلام-زيلينسكي-يشعر-بخيبة-بسبب-استخفاف-الغرب-بـإنجازات-القوات-الأوكرانية--1082707872.html
إعلام: زيلينسكي يشعر بخيبة بسبب استخفاف الغرب بـ"إنجازات" القوات الأوكرانية
إعلام: زيلينسكي يشعر بخيبة بسبب استخفاف الغرب بـ"إنجازات" القوات الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، انتقد الغرب بسبب التوقعات غير الواقعية من القوات الأوكرانية في ساحة المعركة. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T18:09+0000
2023-11-01T18:09+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يشعر زيلينسكي بخيبة أمل بسبب التوقعات غير الواقعية للنجاح السريع للقوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة. وهناك مخاوف من أن يؤدي التقدم البطيء في القتال ضد القوات الروسية الراسخة إلى تثبيط حلفاء كييف عن تقديم المساعدة العسكرية".ووفقا لزيلينسكي، فإن العالم الحديث "يعتاد على النجاح بسرعة كبيرة جدا"، ويعتبر "إنجازات" الجيش الأوكراني أمرا مفروغا منه، حسبما كتبت صحيفة "نيويورك تايمز".وفي السياق نفسه، أكد محللون أن موسكو تعمل على زيادة قدراتها الدفاعية وإنتاج الأسلحة، وهو ما سيمنحها ميزة جدية في منطقة العملية الخاصة. ولهذا السبب، فإن نقص إمدادات المعدات العسكرية من الغرب سيكون له عواقب وخيمة على كييف.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن أوكرانيا تعاني من الهزيمة، على الرغم من إمداد الناتو بالأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوضح شويغو أن القوات الأوكرانية تحاول يائسة الهجوم في اتجاهات زابوروجيه ودونيتسك وخيرسون، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوفها.
https://sputnikarabic.ae/20231101/مستشار-رئيس-أوكرانيا-الأسبق-يحذر-من-كارثة-بسبب-زيلينسكي--1082699455.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

إعلام: زيلينسكي يشعر بخيبة بسبب استخفاف الغرب بـ"إنجازات" القوات الأوكرانية

18:09 GMT 01.11.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، انتقد الغرب بسبب التوقعات غير الواقعية من القوات الأوكرانية في ساحة المعركة.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يشعر زيلينسكي بخيبة أمل بسبب التوقعات غير الواقعية للنجاح السريع للقوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة. وهناك مخاوف من أن يؤدي التقدم البطيء في القتال ضد القوات الروسية الراسخة إلى تثبيط حلفاء كييف عن تقديم المساعدة العسكرية".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق يحذر من "كارثة" بسبب زيلينسكي
14:24 GMT
ووفقا لزيلينسكي، فإن العالم الحديث "يعتاد على النجاح بسرعة كبيرة جدا"، ويعتبر "إنجازات" الجيش الأوكراني أمرا مفروغا منه، حسبما كتبت صحيفة "نيويورك تايمز".
وفي السياق نفسه، أكد محللون أن موسكو تعمل على زيادة قدراتها الدفاعية وإنتاج الأسلحة، وهو ما سيمنحها ميزة جدية في منطقة العملية الخاصة. ولهذا السبب، فإن نقص إمدادات المعدات العسكرية من الغرب سيكون له عواقب وخيمة على كييف.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن أوكرانيا تعاني من الهزيمة، على الرغم من إمداد الناتو بالأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوضح شويغو أن القوات الأوكرانية تحاول يائسة الهجوم في اتجاهات زابوروجيه ودونيتسك وخيرسون، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوفها.
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