https://sputnikarabic.ae/20231101/مستشار-رئيس-أوكرانيا-الأسبق-يحذر-من-كارثة-بسبب-زيلينسكي--1082699455.html
مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق يحذر من "كارثة" بسبب زيلينسكي
مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق يحذر من "كارثة" بسبب زيلينسكي
أفاد أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن حربًا أهلية ستبدأ في أوكرانيا، بسبب النظام القمعي للرئيس الأوكراني، فلاديمير... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T14:24+0000
2023-11-01T14:24+0000
2023-11-01T14:24+0000
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وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "كل يوم هناك اعتقالات وقمع وأعمال انتقامية، ومحاكم مختلفة، والسلطة القضائية تابعة بالكامل لزيلينسكي، ومكتب المدعي العام، وغيرها من الهياكل. هذا هو الطريق إلى الحرب الأهلية".وأضاف سوسكين أنه مع اقتراب فصل الشتاء، سينخفض مستوى ثقة السكان الأوكرانيين برأس نظام كييف، على خلفية البرد ونقص الغذاء.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231101/القوات-الروسية-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-27-عاجل-1082693118.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق يحذر من "كارثة" بسبب زيلينسكي
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أفاد أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن حربًا أهلية ستبدأ في أوكرانيا، بسبب النظام القمعي للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "كل يوم هناك اعتقالات وقمع وأعمال انتقامية، ومحاكم مختلفة، والسلطة القضائية تابعة بالكامل لزيلينسكي، ومكتب المدعي العام، وغيرها من الهياكل. هذا هو الطريق إلى الحرب الأهلية".
وأشار سوسكين إلى أن غياب أي نجاحات للقوات الأوكرانية في الصراع مع روسيا، يؤدي أيضًا إلى حرب أهلية.
وأضاف سوسكين أنه مع اقتراب فصل الشتاء، سينخفض مستوى ثقة السكان الأوكرانيين برأس نظام كييف، على خلفية البرد ونقص الغذاء.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.