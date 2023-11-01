https://sputnikarabic.ae/20231101/إعلام-فلسطيني-توافد-المئات-من-الأجانب-ومزدوجي-الجنسية-إلى-معبر-رفح-استعدادا-للمغادرة-1082688413.html
إعلام فلسطيني: توافد المئات من الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى معبر رفح استعدادا للمغادرة
إعلام فلسطيني: توافد المئات من الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى معبر رفح استعدادا للمغادرة
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 450 فردا من الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية، توافدوا إلى معبر رفح استعداد للمغادرة إلى مصر، التي سمحت بفتح المعبر... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T09:52+0000
2023-11-01T09:52+0000
2023-11-01T09:52+0000
طوفان الأقصى
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
مصر
إسرائيل
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ولفتت الوكالة إلى أنه "تم رصد مرور سيارات الإسعاف من الجانب المصري إلى غزة عبر معبر رفح، لنقل 81 مصابا بجروح خطيرة من غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، في وقت سابق من اليوم، أن "أكثر من 500 شخص من مزدوجي الجنسية من المفترض أن يغادروا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر"، مشيرا إلى أن "العملية البرية في قطاع غزة، تواجه تعقيدات، وأن بعض الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصيبوا في المعارك".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، راح ضحيتها حتى الآن، نحو 10 آلاف قتيل وأكثر من 23 ألف مصاب، فيما وصفت منظمات الإغاثة الدولية الوضع في القطاع بأنه كارثي.
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الأخبار
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, إسرائيل
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, إسرائيل
إعلام فلسطيني: توافد المئات من الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى معبر رفح استعدادا للمغادرة
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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 450 فردا من الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية، توافدوا إلى معبر رفح استعداد للمغادرة إلى مصر، التي سمحت بفتح المعبر "استثنائيا"، ظهر اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة
إلى أنه "تم رصد مرور سيارات الإسعاف من الجانب المصري إلى غزة عبر معبر رفح، لنقل 81 مصابا بجروح خطيرة من غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، في وقت سابق من اليوم، أن "أكثر من 500 شخص من مزدوجي الجنسية من المفترض أن يغادروا قطاع غزة
عبر معبر رفح الحدودي مع مصر"، مشيرا إلى أن "العملية البرية في قطاع غزة، تواجه تعقيدات، وأن بعض الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصيبوا في المعارك".
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، راح ضحيتها حتى الآن، نحو 10 آلاف قتيل وأكثر من 23 ألف مصاب، فيما وصفت منظمات الإغاثة الدولية الوضع في القطاع بأنه كارثي.