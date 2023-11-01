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https://sputnikarabic.ae/20231101/الجيش-الإسرائيلي-مايزيد-عن-500-من-مزدوجي-الجنسية-يفترض-أن-يغادروا-غزة-عبر-معبر-رفح-1082687565.html
الجيش الإسرائيلي: ما يزيد عن 500 شخص من مزدوجي الجنسية يفترض أن يغادروا غزة عبر معبر رفح
الجيش الإسرائيلي: ما يزيد عن 500 شخص من مزدوجي الجنسية يفترض أن يغادروا غزة عبر معبر رفح
صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 500 شخص من مزدوجي الجنسية من المفترض أن يغادروا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T09:02+0000
2023-11-01T09:06+0000
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وقال هغاري في مؤتمر صحفي: "أكثر من 500 شخص من مزدوجي الجنسية من المفترض خروجهم عبر معبر رفح".وأضاف أن العملية البرية في قطاع غزة تواجه تعقيدات، مشيرا إلى أن بعض الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصيبوا في المعارك.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام أنه يمكن لأكثر من 500 مواطن من مزدوجي الجنسية مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح.ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، "مرور سيارات إسعاف من مصر إلى غزة، لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، وذلك عبر معبر رفح البري".ووفقا للقناة التابعة للدولة المصرية، فإنه هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 40 سيارة إسعاف تنتظر أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.
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أخبار فلسطين اليوم, مصر, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, مصر, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: ما يزيد عن 500 شخص من مزدوجي الجنسية يفترض أن يغادروا غزة عبر معبر رفح

09:02 GMT 01.11.2023 (تم التحديث: 09:06 GMT 01.11.2023)
© AP Photo / Adel Hanaمصر تعيد فتح معبر رفح الحدودي في اتجاه واحد
مصر تعيد فتح معبر رفح الحدودي في اتجاه واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
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صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 500 شخص من مزدوجي الجنسية من المفترض أن يغادروا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
وقال هغاري في مؤتمر صحفي: "أكثر من 500 شخص من مزدوجي الجنسية من المفترض خروجهم عبر معبر رفح".
وأضاف أن العملية البرية في قطاع غزة تواجه تعقيدات، مشيرا إلى أن بعض الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصيبوا في المعارك.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام أنه يمكن لأكثر من 500 مواطن من مزدوجي الجنسية مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح.
ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، "مرور سيارات إسعاف من مصر إلى غزة، لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، وذلك عبر معبر رفح البري".
ووفقا للقناة التابعة للدولة المصرية، فإنه هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 40 سيارة إسعاف تنتظر أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.
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