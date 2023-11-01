https://sputnikarabic.ae/20231101/الأردن-يستدعي-سفيره-لدى-إسرائيل-احتجاجا-على-الحرب-المستمرة-في-قطاع-غزة-1082700849.html
الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل احتجاجا على الحرب المستمرة في قطاع غزة
الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل احتجاجا على الحرب المستمرة في قطاع غزة
أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل إلى الأردن فورًا، وذلك احتجاجًا على استمرار الحرب الإسرائيلية في... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T14:48+0000
2023-11-01T14:48+0000
2023-11-01T14:48+0000
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وجاء في بيان للخارجية الأردنية أن الصفدي قرر "استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".وأضاف البيان أن الصفدي "وجه الدائرة المعنية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا".وشدد وزير الخارجية الأردني على أن "الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) للعام 1967 والذي يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن كل شعوب المنطقة ودولها".
https://sputnikarabic.ae/20231031/وزير-الخارجية-الأردني-يبحث-مع-نظيريه-المصري-والسعودي-سبل-التحرك-لمواجهة-الجرائم-الإسرائيلية-في-غزة-1082678503.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الأردن, العالم, أخبار فلسطين اليوم
الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل احتجاجا على الحرب المستمرة في قطاع غزة
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أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل إلى الأردن فورًا، وذلك احتجاجًا على استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان للخارجية الأردنية أن الصفدي قرر "استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".
وأضاف البيان أن الصفدي "وجه الدائرة المعنية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا".
وأوضح أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني.
وشدد وزير الخارجية الأردني على أن "الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) للعام 1967 والذي يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن كل شعوب المنطقة ودولها".