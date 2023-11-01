عربي
https://sputnikarabic.ae/20231101/الأردن-يستدعي-سفيره-لدى-إسرائيل-احتجاجا-على-الحرب-المستمرة-في-قطاع-غزة-1082700849.html
الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل احتجاجا على الحرب المستمرة في قطاع غزة
الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل احتجاجا على الحرب المستمرة في قطاع غزة
أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل إلى الأردن فورًا، وذلك احتجاجًا على استمرار الحرب الإسرائيلية في... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T14:48+0000
2023-11-01T14:48+0000
أخبار الأردن
العالم
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071388424_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_caade990ef163f6a9791cef8934c2370.png
وجاء في بيان للخارجية الأردنية أن الصفدي قرر "استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".وأضاف البيان أن الصفدي "وجه الدائرة المعنية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا".وشدد وزير الخارجية الأردني على أن "الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) للعام 1967 والذي يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن كل شعوب المنطقة ودولها".
https://sputnikarabic.ae/20231031/وزير-الخارجية-الأردني-يبحث-مع-نظيريه-المصري-والسعودي-سبل-التحرك-لمواجهة-الجرائم-الإسرائيلية-في-غزة-1082678503.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071388424_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_b27fb1ddb2786e2f9b551d669855a3f8.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, العالم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الأردن, العالم, أخبار فلسطين اليوم

الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل احتجاجا على الحرب المستمرة في قطاع غزة

14:48 GMT 01.11.2023
© Sputnikمؤتمر "بغداد 2" ينطلق في الأردن بمشاركة 12 دولة
مؤتمر بغداد 2 ينطلق في الأردن بمشاركة 12 دولة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل إلى الأردن فورًا، وذلك احتجاجًا على استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان للخارجية الأردنية أن الصفدي قرر "استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".
وأضاف البيان أن الصفدي "وجه الدائرة المعنية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيريه المصري والسعودي سبل التحرك لمواجهة الجرائم الإسرائيلية في غزة
أمس, 20:27 GMT
وأوضح أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني.
وشدد وزير الخارجية الأردني على أن "الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) للعام 1967 والذي يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن كل شعوب المنطقة ودولها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعترف بمقتل عدد من جنودها في المعارك ضد حماس.. صور وفيديو13:02 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала