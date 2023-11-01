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الرئيس الإيراني: قصف مخيم جباليا جريمة حرب إسرائيلية أخرى

الرئيس الإيراني: قصف مخيم جباليا جريمة حرب إسرائيلية أخرى

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن "قصف مخيم جباليا بمشاركة أمريكية مباشرة وصمة عار تضاف إلى قائمة الجرائم الصهيونية". 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T13:14+0000

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ووصف رئيسي، على هامش اجتماع الحكومة، "جرائم الاحتلال في غزة بأنها عرض مؤثر، بما في ذلك قتل الأطفال، والهجمات على المستشفيات، واستخدام القنابل المحظورة دوليا والحصار الشامل على الناس، فضلا عن منع الإغاثة وإرسال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية و المساعدات الطبية لهذه المنطقة أمام أعين المجتمع الدولي".وأكد "دور أمريكا المباشر في هذه الجرائم من خلال تقديم الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم السياسي لهذا الكيان"، معتبرا "مجزرة مخيم جباليا جريمة حرب إسرائيلية أخرى".ووصف "نهج بعض الدول الغربية في مماشاة الكيان الصهيوني في قتل الأطفال والجرائم ضد الإنسانية بأنه إظهار للنفاق والخداع وازدواجية المعايير في الأنظمة الدولية".وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي إن "الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا".وذكر البزم أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ 6 قنابل تزن القنبلة طنا من المتفجرات دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل".وأوضح أن "العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي بمخيم جباليا هم من الأطفال والنساء"، منوهًا بأن "الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في ظل توسيع العدوان البري على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، أن مقاتلات إسرائيلية قصفت مخيم جباليا في قطاع غزة، زاعما أنها كانت تستهدف "قائدا كبيرا جدا" في حماس.وقال هيشت في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، عندما سئل عن الوفيات بين المدنيين في مخيم اللاجئين: "هذه هي مأساة الحرب".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

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