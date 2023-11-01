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https://sputnikarabic.ae/20231101/تركيا-تبحث-إنشاء-منصة-دولية-لتجارة-الغاز-مع-غازبروم-الروسية-1082695030.html
تركيا تبحث إنشاء منصة دولية لتجارة الغاز مع شركة "غازبروم" الروسية
تركيا تبحث إنشاء منصة دولية لتجارة الغاز مع شركة "غازبروم" الروسية
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأربعاء، أن تركيا تتفاوض مع شركة "غازبروم" الروسية، للارتقاء بمنصة تداول الغاز التركية... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T13:11+0000
2023-11-01T13:11+0000
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وقال بيرقدار في منتدى سانت بطرسبورغ الدولي للغاز: "نحن نحاول إصلاح سوق الغاز من خلال إنشاء منصة لتداول الغاز، حيث تتم المعاملات هناك بشكل يومي، ونود أن نواصل تطوير هذه الكفاءة وتحسينها والدخول إلى المستوى الدولي، لذلك نحن نتواصل الآن مع شركة "غازبروم" لإنشاء هذه المنصة لتجارة الغاز".ووفقا له، فإن الهدف النهائي لتركيا هو خلق بيئة تنافسية.وتابع بيرقدار، قائلا: "نريد إنشاء منصة إلكترونية، وأعتقد أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا، ربما عام، لإنشاء آلية للتداول، نود أن نخلق فرصة لمركزنا المالي في إسطنبول للمشاركة في هذا العمل، ونود تطوير الكفاءات لتجارة الموارد المعدنية".وأكد بيرقدار، بالقول: "إذا تفاعلنا مع الشركاء على هذا الخط، فأعتقد أنه يمكننا إكمال المبادرة، في عام 2024".
https://sputnikarabic.ae/20231031/الكرملين-يعلق-على-فكرة-تركيا-حول-إنشاء-بديل-لمجلس-الأمن-1082657169.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم

تركيا تبحث إنشاء منصة دولية لتجارة الغاز مع شركة "غازبروم" الروسية

13:11 GMT 01.11.2023
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأربعاء، أن تركيا تتفاوض مع شركة "غازبروم" الروسية، للارتقاء بمنصة تداول الغاز التركية إلى المستوى الدولي، ويتوقع استكمال العمل على إنشاء منصة إلكترونية لتداول الغاز، في عام 2024.
وقال بيرقدار في منتدى سانت بطرسبورغ الدولي للغاز: "نحن نحاول إصلاح سوق الغاز من خلال إنشاء منصة لتداول الغاز، حيث تتم المعاملات هناك بشكل يومي، ونود أن نواصل تطوير هذه الكفاءة وتحسينها والدخول إلى المستوى الدولي، لذلك نحن نتواصل الآن مع شركة "غازبروم" لإنشاء هذه المنصة لتجارة الغاز".
ووفقا له، فإن الهدف النهائي لتركيا هو خلق بيئة تنافسية.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
الكرملين يعلق على فكرة تركيا حول إنشاء بديل لمجلس الأمن
أمس, 11:01 GMT
وتابع بيرقدار، قائلا: "نريد إنشاء منصة إلكترونية، وأعتقد أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا، ربما عام، لإنشاء آلية للتداول، نود أن نخلق فرصة لمركزنا المالي في إسطنبول للمشاركة في هذا العمل، ونود تطوير الكفاءات لتجارة الموارد المعدنية".
وأكد بيرقدار، بالقول: "إذا تفاعلنا مع الشركاء على هذا الخط، فأعتقد أنه يمكننا إكمال المبادرة، في عام 2024".
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