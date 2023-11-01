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https://sputnikarabic.ae/20231101/كتائب-القسام-تعرض-مشاهد-لإسقاط-عبوة-مضادة-للأفراد-على-قوة-راجلة-إسرائيلية--1082709761.html
كتائب "القسام" تعرض مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة إسرائيلية
كتائب "القسام" تعرض مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة إسرائيلية
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة إسرائيلية. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T19:29+0000
2023-11-01T19:29+0000
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وتظهر المشاهد لحظة إسقاط عبوة مضادة للأفراد من طائرة مسيرة على قوة راجلة شرق بيت حانون.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن

كتائب "القسام" تعرض مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة إسرائيلية

19:29 GMT 01.11.2023
© Photoإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة إسرائيلية
إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة إسرائيلية.
وتظهر المشاهد لحظة إسقاط عبوة مضادة للأفراد من طائرة مسيرة على قوة راجلة شرق بيت حانون.
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
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