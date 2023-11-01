https://sputnikarabic.ae/20231101/مصر-سيارات-الإسعاف-تعبر-معبر-رفح-البري-لنقل-جرحى-من-قطاع-غزة-1082685215.html
مصر... سيارات الإسعاف تعبر معبر رفح البري لنقل جرحى من قطاع غزة
مصر... سيارات الإسعاف تعبر معبر رفح البري لنقل جرحى من قطاع غزة
رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، "مرور سيارات إسعاف من مصر لغزة لنقل عدد من الجرحي الفلسطينيين، وذلك عبر معبر رفح البري". 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T07:27+0000
2023-11-01T07:27+0000
2023-11-01T07:27+0000
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ووفقا للقناة التابعة للدولة المصرية، فإن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 40 سيارة إسعاف تنتظر أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.وأضاف أن "جهود مصرية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة"، مؤكدة "تجهيز عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين".وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن مصادر أمس الثلاثاء، أن معبر رفح البري سوف يتم فتحه الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وأدانت مصر بأشد العبارات، اليوم، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مربعا سكنيا في مخيم جباليا، واصفة إياه بـ"اللاإنساني".واعتبرت مصر ذلك انتهاكا صارخا جديدا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي.وأضافت أن هذه الحادثة "تزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً وتنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات".وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجئون إليها هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.ودعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والوقف الفوري لها.كما طالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل بمسؤوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم العربي
مصر... سيارات الإسعاف تعبر معبر رفح البري لنقل جرحى من قطاع غزة
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رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، "مرور سيارات إسعاف من مصر لغزة لنقل عدد من الجرحي الفلسطينيين، وذلك عبر معبر رفح البري".
ووفقا للقناة التابعة للدولة المصرية، فإن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 40 سيارة إسعاف تنتظر أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.
وأضاف أن "جهود مصرية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة"، مؤكدة "تجهيز عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين".
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن مصادر أمس الثلاثاء، أن معبر رفح البري سوف يتم فتحه الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وأدانت مصر بأشد العبارات، اليوم، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مربعا سكنيا في مخيم جباليا، واصفة إياه بـ"اللاإنساني"
.
واعتبرت مصر
ذلك انتهاكا صارخا جديدا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي.
وأضافت أن هذه الحادثة "تزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً وتنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات".
وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجئون إليها هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.
ودعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والوقف الفوري لها.
كما طالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل بمسؤوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة
.