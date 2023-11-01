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https://sputnikarabic.ae/20231101/ميقاتي-لبنان-مع-خيار-السلام-وقرار-الحرب-في-يد-إسرائيل-1082709904.html
ميقاتي: لبنان مع خيار السلام وقرار الحرب في يد إسرائيل
ميقاتي: لبنان مع خيار السلام وقرار الحرب في يد إسرائيل
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن بلاده "مع خيار السلام"، وأن "قرار الحرب في يد إسرائيل"، متهما المجتمع الدولي بالسكوت عن الحق. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T19:37+0000
2023-11-01T19:37+0000
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وفي مستهل جلسة لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، قال ميقاتي: "كفانا حروبا في لبنان فنحن مع خيار السلام"، معتبرا أن "الجرائم الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.واستنكر ميقاتي "العدوان الإسرائيلى على الجنوب اللبنانى، وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تمس الوطن".وقال إن "كل هذه الأمور هي عناوين عريضة بعهدة المجتمع الدولي الساكت عن الحق".وحول الحرب في غزة، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن "لبنان موجود في كل الاتصالات الدبلوماسية التي تجري، وفي سياق هذه الاتصالات زرت دولة قطر للاطلاع على آخر الاتصالات وإمكان الوصول الى وقف اطلاق النار، وبعدها يمكن البدء بالمساعي الاخرى".ومضى بقوله: "وقف اطلاق النار لفترة خمسة أيام امر ضروري تحت عنوان إنساني، وخلال هذه الفترة تكون الاتصالات الدولية ناشطة من أجل إتمام عملية تبادل الأسرى لإرساء هدنة دائمة من أجل الاتفاق على الخطوط المطلوبة لإحلال السلام في المنطقة".ومنذ 7 أكتوبر تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما خلف سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر الماضي، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231030/ميقاتي-لبنان-اليوم-في-عين-العاصفة-ونعمل-على-تجنيب-البلاد-دخول-الحرب-مع-إسرائيل-1082636785.html
https://sputnikarabic.ae/20231101/زعيم-المعارضة-الإسرائيلي-يوجه-رسالة-إلى-الشعب-اللبناني-بشأن-حزب-الله-1082706487.html
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إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي
إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي

ميقاتي: لبنان مع خيار السلام وقرار الحرب في يد إسرائيل

19:37 GMT 01.11.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن بلاده "مع خيار السلام"، وأن "قرار الحرب في يد إسرائيل"، متهما المجتمع الدولي بالسكوت عن الحق.
وفي مستهل جلسة لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، قال ميقاتي: "كفانا حروبا في لبنان فنحن مع خيار السلام"، معتبرا أن "الجرائم الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
واستنكر ميقاتي "العدوان الإسرائيلى على الجنوب اللبنانى، وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تمس الوطن".
وقال إن "كل هذه الأمور هي عناوين عريضة بعهدة المجتمع الدولي الساكت عن الحق".
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وحول الحرب في غزة، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن "لبنان موجود في كل الاتصالات الدبلوماسية التي تجري، وفي سياق هذه الاتصالات زرت دولة قطر للاطلاع على آخر الاتصالات وإمكان الوصول الى وقف اطلاق النار، وبعدها يمكن البدء بالمساعي الاخرى".
ومضى بقوله: "وقف اطلاق النار لفترة خمسة أيام امر ضروري تحت عنوان إنساني، وخلال هذه الفترة تكون الاتصالات الدولية ناشطة من أجل إتمام عملية تبادل الأسرى لإرساء هدنة دائمة من أجل الاتفاق على الخطوط المطلوبة لإحلال السلام في المنطقة".
ومنذ 7 أكتوبر تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما خلف سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
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ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر الماضي، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
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