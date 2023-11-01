https://sputnikarabic.ae/20231101/ناسا-ترصد-أصوات-زئير-في-المجموعة-الشمسية-فيديو--1082693228.html

"ناسا" ترصد أصوات "زئير" في المجموعة الشمسية... فيديو

"ناسا" ترصد أصوات "زئير" في المجموعة الشمسية... فيديو

أكدت مجلة علمية أنه من المفترض أن يكون فراغ الفضاء صامتًا، حيث تكون الذرات متباعدة جدًا بحيث لا تسمح بانتشار الموجات الصوتية. 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T12:33+0000

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2023-11-01T12:33+0000

مجتمع

علوم

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وذكرت تلك المجلة بأن هذا لا يعني أنه لا يمكن استخلاص أي صوت، فإن بعض أجسام النظام الشمسي ستصدر ضجيجًا يصم الآذان، إذا تمكنا من سماعها.وبحسب تلك المجلة، لن نتمكن من سماع بعض آخر، ولكن يمكننا تحويل موجات البلازما المتموجة حولها.وذكرت تلك المجلة أن كل جسم في النظام الشمسي له أصواته الخاصة.يذكر أنه تم تسجيل الأصوات الأولى من الفضاء من قبل عالم الفلك، كارل غوته يانسكي، في عام 1932.وقد قام ببناء تلسكوب راديوي دوار أطلق عليه اسم "Jansky's Merry-Go-Round"، وهو مصمم لاكتشاف نطاق ترددي محدد من موجات الراديو، وعندما بدأت بياناته في الوصول، كان هناك هسهسة مستمرة في الخلفية، اكتشف يانسكي أنها لم تكن ضوضاء عشوائية، بل صوت قلب مجرة درب التبانة ذاتها.وتشمل هذه الأدوات أدوات مصممة لالتقاط الأشكال غير المرئية من الضوء، بالإضافة إلى موجات البلازما في البيئات الفوضوية أحيانًا حول كواكب النظام الشمسي.وبحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يمكن لموجات البلازما التي تدور حول الكواكب أيضًا أن تولد زقزقة وصفارات مثيرة للاهتمام تُعرف باسم "الجوقة".ويمكن أن يبدو صوت الأرض مثل صوت الطيور أو الحيتان، ويبدو كوكب زحل، بنظامه المعقد من الأقمار والحلقات، وكأنه مقطع صوتي من فيلم خيال علمي غريب، في خمسينيات القرن الماضي.

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