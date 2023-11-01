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"مقلب" مع رئيسة وزراء إيطاليا يفضح "إنهاك" الغرب من أوكرانيا
"مقلب" مع رئيسة وزراء إيطاليا يفضح "إنهاك" الغرب من أوكرانيا
اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، أن "الهجوم المضاد" الذي شنته القوات الأوكرانية، لم يحقق أي نتائج، وأن الغرب بدأ يشعر بالملل من الصراع... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T11:34+0000
2023-11-01T11:34+0000
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وقالت ميلوني في محادثة مع المخادعين الروسيين، فوفان (فلاديمير كوزنتسوف)، ولكزس (أليكسي ستولياروف)، الذين تظاهروا بأنهم أحد السياسيين الأفارقة: "في الحقيقة أرى أن الكثيرين متعبون، ربما اقتربنا من اللحظة، التي سيفهم فيها الجميع أننا بحاجة إلى مخرج. نعم، المشكلة تكمن في إيجاد مخرج يكون مقبولًا للجانبين، دون انتهاك القانون الدولي".وأضافت ميلوني: "الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، لا يسير كما توقعوا. إنه مستمر، لكن لم يتغير شيء جوهريًا، أعني مصير الصراع".وتشن القوات الأوكرانية، منذ 4 يونيو/ حزيران الماضي، "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.
https://sputnikarabic.ae/20231101/شويغو-نظام-كييف-يتعرض-للهزيمة-رغم-إمدادات-الناتو-1082690068.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, روسيا

"مقلب" مع رئيسة وزراء إيطاليا يفضح "إنهاك" الغرب من أوكرانيا

11:34 GMT 01.11.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIرئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، في "قمة القاهرة للسلام"، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، أن "الهجوم المضاد" الذي شنته القوات الأوكرانية، لم يحقق أي نتائج، وأن الغرب بدأ يشعر بالملل من الصراع الأوكراني.
وقالت ميلوني في محادثة مع المخادعين الروسيين، فوفان (فلاديمير كوزنتسوف)، ولكزس (أليكسي ستولياروف)، الذين تظاهروا بأنهم أحد السياسيين الأفارقة: "في الحقيقة أرى أن الكثيرين متعبون، ربما اقتربنا من اللحظة، التي سيفهم فيها الجميع أننا بحاجة إلى مخرج. نعم، المشكلة تكمن في إيجاد مخرج يكون مقبولًا للجانبين، دون انتهاك القانون الدولي".

وترى ميلوني أنه إذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الحل، فإن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لسنوات عديدة.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
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وأضافت ميلوني: "الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، لا يسير كما توقعوا. إنه مستمر، لكن لم يتغير شيء جوهريًا، أعني مصير الصراع".
وتشن القوات الأوكرانية، منذ 4 يونيو/ حزيران الماضي، "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.
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