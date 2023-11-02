https://sputnikarabic.ae/20231102/أزمة-تمثال-قاسم-سليماني-تنتهي-لصالح-رفاق-كريم-بنزيما-1082753611.html
أزمة "تمثال قاسم سليماني" تنتهي لصالح رفاق كريم بنزيما
أزمة "تمثال قاسم سليماني" تنتهي لصالح رفاق كريم بنزيما
أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، قراره بشأن مباراة اتحاد جدة السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T18:01+0000
2023-11-02T18:01+0000
2023-11-02T18:01+0000
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وحسب صحيفة "سبق"، قرر الاتحاد الآسيوي اعتبار اتحاد جدة فائزا بنتيجة 3-0 أمام سباهان أصفهان.كما تقرر فرض عقوبة على سباهان بخوض 3 مباريات خارج ملعبه، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار على النادي الإيراني.كما أمر الاتحاد الآسيوي بإزالة التماثيل واللافتات التي كانت موجودة في ملعب مباراة سباهان واتحاد جدة.وكانت مباراة الاتحاد ومضيفه سباهان ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا قد تم إلغاؤها بسبب اعتراض النادي السعودي على "وجود بعض الصور والتماثيل البعيدة عن المجال الرياضي في الملعب".وقال الاتحاد الآسيوي حينها في بيان عبر موقعه الرسمي: "تم إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان بسبب ظروف غير متوقعة، نجدد التزامنا بتوفير السلامة للاعبي وأعضاء الأندية دائمًا، وسيتم إحالة ملف المباراة إلى اللجان المختصة".وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حينها، أنه "تواصل مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بشأن ما حدث، قبل المباراة.وقال عبد اللهيان إن "العلاقات بين الرياض وطهران، تسير في الاتجاه الصحيح"، مؤكدا "ضرورة عدم استخدام الرياضة كرافعة سياسية على أي من الجانبين"، حسب وكالة "إيسنا" الإيرانية.ودعا وزير الخارجية الإيراني "الاتحاد الآسيوي إلى اتخاذ القرار وفقًا لأسس فنية"، مؤكدا "الاتفاق مع السعودية على إعادة المباراة في وقت لاحق"، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20231002/إعلام-أزمة-غير-رياضية-تلغي-مباراة-اتحاد-جدة-السعودي-وساباهان-الإيراني-في-دوري-أبطال-آسيا-1081604449.html
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رياضة, السعودية, إيران, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, السعودية, إيران, أخبار كرة القدم, الأخبار
أزمة "تمثال قاسم سليماني" تنتهي لصالح رفاق كريم بنزيما
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أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، قراره بشأن مباراة اتحاد جدة السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.
وحسب صحيفة
"سبق"، قرر الاتحاد الآسيوي اعتبار اتحاد جدة فائزا بنتيجة 3-0 أمام سباهان أصفهان.
كما تقرر فرض عقوبة على سباهان بخوض 3 مباريات خارج ملعبه، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار على النادي الإيراني.
كما أمر الاتحاد الآسيوي بإزالة التماثيل واللافتات التي كانت موجودة في ملعب مباراة سباهان واتحاد جدة.
وكانت مباراة الاتحاد ومضيفه سباهان ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا قد تم إلغاؤها
بسبب اعتراض النادي السعودي على "وجود بعض الصور والتماثيل البعيدة عن المجال الرياضي في الملعب".
وقال الاتحاد الآسيوي حينها في بيان عبر موقعه الرسمي: "تم إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان بسبب ظروف غير متوقعة، نجدد التزامنا بتوفير السلامة للاعبي وأعضاء الأندية دائمًا، وسيتم إحالة ملف المباراة إلى اللجان المختصة".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حينها، أنه "تواصل مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بشأن ما حدث، قبل المباراة.
وقال عبد اللهيان إن "العلاقات بين الرياض وطهران، تسير في الاتجاه الصحيح"، مؤكدا "ضرورة عدم استخدام الرياضة كرافعة سياسية على أي من الجانبين"، حسب وكالة
"إيسنا" الإيرانية.
ودعا وزير الخارجية الإيراني "الاتحاد الآسيوي إلى اتخاذ القرار وفقًا لأسس فنية"، مؤكدا "الاتفاق مع السعودية على إعادة المباراة في وقت لاحق"، بحسب قوله.