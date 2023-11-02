https://sputnikarabic.ae/20231102/البحرين-سفيرنا-غادر-إسرائيل-منذ-فترة-1082753790.html

البحرين: سفيرنا غادر إسرائيل منذ فترة

البحرين: سفيرنا غادر إسرائيل منذ فترة

كشف مركز الاتصال الوطني في مملكة البحرين، اليوم الخميس، أن السفير البحريني لدى ‏تل أبيب عاد إلى بلاده منذ فترة، كذلك غادر سفير إسرائيل لدى البحرين أرض المملكة... 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T18:11+0000

2023-11-02T18:11+0000

2023-11-02T18:11+0000

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وأوضح المركز أن كلا السفيرين غادرا منذ فترة، نظرا لتوقف الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبييب، منذ عدة أسابيع‎، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية.وأكد المركز "نهج مملكة البحرين الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة والذي يتحقق من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وصولا لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".كما أوضح مركز الاتصال الوطني البحريني أن "أولوية الجهود في هذه المرحلة يجب أن تتركز على حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع".وكان مجلس النواب البحريني أعلن، اليوم الخميس، أن "السفير الإسرائيلي في مملكة البحرين، قد غادر المنامة، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى البلاد".وقال المجلس، في بيان له، إنه "تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وذلك تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي أعلنه جلالة الملك المعظم في جميع المؤتمرات والمناسبات".وكان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد افتتح حملة وطنية لدعم الشعب الفلسطيني بتبرعه بمبلغ 8.5 مليون دولار أمريكي.ويتواصل التصعيد في قطاع غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.

https://sputnikarabic.ae/20231102/أول-رد-من-إسرائيل-على-قرار-البحرين-وقف-العلاقات-الاقتصادية-وعودة-سفيري-البلدين-1082740884.html

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البحرين, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل