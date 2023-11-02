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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي عن هجوم على البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في لبنان، بما في ذلك مراكز القيادة ومستودعات الأسلحة ونقاط إطلاق الصواريخ. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T17:44+0000
2023-11-02T17:47+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على "تلغرام": "رداً على إطلاق الصواريخ أخيرا من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، قصفت طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي والدبابات ونيران المدفعية خلال الساعات القليلة الماضية أهدافاً إرهابية تابعة لـ"حزب الله".وفي وقت سابق، أبلغ الجيش الإسرائيلي عن عدة عمليات إطلاق نار من لبنان.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231102/حزب-الله-اللبناني-يعلن-مقتل-أحد-عناصره-في-المواجهات-مع-إسرائيل-1082723791.html
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العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

17:44 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 17:47 GMT 02.11.2023)
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن هجوم على البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في لبنان، بما في ذلك مراكز القيادة ومستودعات الأسلحة ونقاط إطلاق الصواريخ.
وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على "تلغرام": "رداً على إطلاق الصواريخ أخيرا من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، قصفت طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي والدبابات ونيران المدفعية خلال الساعات القليلة الماضية أهدافاً إرهابية تابعة لـ"حزب الله".

وأضاف: "وشملت الأهداف التي تم ضربها البنية التحتية العسكرية ومراكز القيادة والسيطرة، ونقاط إطلاق الصواريخ ومستودعات الأسلحة والمجمعات العسكرية التي يستخدمها "حزب الله" الإرهابي"، حسب وصفه.

انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل أحد عناصره في المواجهات مع إسرائيل
09:57 GMT
وفي وقت سابق، أبلغ الجيش الإسرائيلي عن عدة عمليات إطلاق نار من لبنان.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
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