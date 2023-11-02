https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اكتمال-عملية-تطويق-مدينة-غزة-1082755450.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اكتمال عملية تطويق مدينة غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن اكتمال عملية تطويق مدينة غزة
أعلن المتحدث باسم القوات الإسرائيلية، دانييل هاغاري، أن قوات الدفاع الإسرائيلية حاصرت مدينة غزة. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T19:13+0000
2023-11-02T19:13+0000
2023-11-02T19:13+0000
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
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وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي، نقلًا عن صحيفة "هآرتس": "جهود تطويق مدينة غزة انتهت، الجنود يهاجمون مواقع ومقرات "حماس" ومواقع إطلاق الصواريخ والبنية التحتية لـ"حماس".وقال هاغاري، يوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية في قطاع غزة وينشر قوات إضافية هناك.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231102/بايدن-يعتقد-أن-إسرائيل-لا-تتجاهل-قواعد-القانون-الإنساني-1082754920.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن اكتمال عملية تطويق مدينة غزة
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أعلن المتحدث باسم القوات الإسرائيلية، دانييل هاغاري، أن قوات الدفاع الإسرائيلية حاصرت مدينة غزة.
وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي، نقلًا عن صحيفة "هآرتس": "جهود تطويق مدينة غزة انتهت، الجنود يهاجمون مواقع ومقرات "حماس" ومواقع إطلاق الصواريخ والبنية التحتية لـ"حماس".
وقال هاغاري، يوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية في قطاع غزة وينشر قوات إضافية هناك.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس
" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.