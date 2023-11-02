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بايدن يعتقد أن إسرائيل لا تتجاهل قواعد القانون الإنساني
بايدن يعتقد أن إسرائيل لا تتجاهل قواعد القانون الإنساني
صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يعتقد أن تصرفات إسرائيل في غزة تنتهك القانون... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T18:57+0000
2023-11-02T18:57+0000
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وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، لفت الصحفيون الانتباه إلى أن بايدن، في تصريحاته، كثيرا ما يدعو إسرائيل إلى الالتزام بـ"قوانين الحرب الدولية". وفي هذا الصدد، سئل كيربي عما إذا كان ذلك يعني، في رأي بايدن، أن الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بهذه القوانين، فأجاب كيربي: "لا".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231102/بلينكن-أمريكا-ستناقش-مع-إسرائيل-الخطوات-التي-ينبغي-اتخاذها-لحماية-المدنيين-في-غزة-1082753958.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

بايدن يعتقد أن إسرائيل لا تتجاهل قواعد القانون الإنساني

18:57 GMT 02.11.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يعتقد أن تصرفات إسرائيل في غزة تنتهك القانون الدولي.
وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، لفت الصحفيون الانتباه إلى أن بايدن، في تصريحاته، كثيرا ما يدعو إسرائيل إلى الالتزام بـ"قوانين الحرب الدولية". وفي هذا الصدد، سئل كيربي عما إذا كان ذلك يعني، في رأي بايدن، أن الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بهذه القوانين، فأجاب كيربي: "لا".

وفي الوقت نفسه، قال إن واشنطن تتوقع من إسرائيل "أن تفعل كل ما في وسعها لتقليل الخسائر بين السكان المدنيين في غزة" من خلال شن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية.

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ويقف خلفه متظاهرون يرفعون أيديهم في الهواء خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ لفحص الطلب الإضافي للأمن القومي، في الكونغرس، واشنطن، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
بلينكن: أمريكا ستناقش مع إسرائيل الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحماية المدنيين في غزة
18:21 GMT
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
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