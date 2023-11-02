https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-ضباطه-في-القتال-الدائر-شمال-قطاع-غزة-1082718263.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه خلال المعارك الدائرة شمالي غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه خلال المعارك الدائرة شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه في القتال الدائر شمال قطاع غزة. 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T04:20+0000

2023-11-02T04:20+0000

2023-11-02T05:00+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم

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وكشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، عن هوية الضابط الذي قالت إنه قتل في الاشتباكات الدائرة شمال قطاع غزة.وأضاف البيان إن الجندي الملازم (احتياطي) هو يوفال زيلبر، البالغ من العمر 25 عامًا من مدينة رمات غان بتل أبيب، وكان قائد فرقة في لواء القدس.يشار إلى أنه بعد الإعلان عن مقتل الضابط، يرتفع عدد القتلى المعلن عنهم في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء المعارك التي تجري بغزة منذ أول أمس، الثلاثاء، إلى 17 قتيلًا.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-9-من-جنوده-خلال-القتال-في-غزة--1082683402.html

https://sputnikarabic.ae/20231101/إسرائيل-تفتح-تحقيقا-في-أسباب-تدمير-ناقلة-جنود-النمر-ومقتل-11-جنديا-1082713609.html

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سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم