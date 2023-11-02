https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-اثنين-من-جنوده-ما-يرفع-الحصيلة-إلى-20-قتيلا-منذ-بدء-الهجوم-البري-على-غزة-1082751105.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده ما يرفع الحصيلة إلى 20 منذ بدء الهجوم البري على غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده ما يرفع الحصيلة إلى 20 منذ بدء الهجوم البري على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين اثنين من قواته، توفي أحدهما متأثرا بجراح أصيب بها في قطاع غزة، فيما قتل الآخر في حادث إطلاق نار في الضفة الغربية، في وقت سابق... 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T16:53+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي: "قُتل الرقيب يائير نيفوسي 20 عاما من (مستوطنة) "عيديط، مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين، متأثرا بجراحه بعد إصابته في معركة بشمال قطاع غزة، الليلة الماضية".وأضاف البيان أن "الرائد (احتياط) الحنان أرييل كلاين (29 عاما) من مستوطنة "عيناف" (بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة)، قائد صف في كتيبة الاحتياط 9221، لواء "أفرايم"، قُتل جراء إطلاق نار قرب عيناف".وتابع بيان الجيش: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل (احتياط) من الكتيبة 429، لواء "هرئيل"، خلال عملية عسكرية على حدود قطاع غزة. تم إبلاغ عائلته".وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية عمليته البرية في قطاع غزة إلى 20 قتيلا.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتكبد قواته في قطاع غزة، "خسائر مؤلمة"، مؤكدا رغم ذلك أن الجيش لن يتوقف حتى القضاء على حركة "حماس"، بحسب قوله.ولليوم السادس على التوالي، تواصل القوات الإسرائيلية محاولة التوغل داخل قطاع غزة، لكنها تجابه بمقاومة عنيفة من مقاتلي "حماس" وباقي الفصائل الفلسطينية، وفقا لأقوال مسؤولين إسرائيليين.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

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