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https://sputnikarabic.ae/20231031/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-دفعنا-أثمانا-باهظة-خلال-اليوم-الماضي-جراء-المواجهات-في-غزة-1082676206.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: دفعنا أثمانا باهظة خلال اليوم الماضي جراء المواجهات في غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي: دفعنا أثمانا باهظة خلال اليوم الماضي جراء المواجهات في غزة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن قواته العسكرية دفعت أثمانا باهظة خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الماضي. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T18:14+0000
2023-10-31T18:14+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال يوآف غالانت، أن الجيش الإسرائيلي دفع ثمنا باهظا في اليوم الماضي جراء المواجهات في غزة، وأنه رغم ذلك فإسرائيل مصممة على الانتصار في المواجهة مع غزة.وفي السياق نفسه، أكد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، تدمير 22 آلية عسكرية إسرائيلية، وقال في خطاب، اليوم الثلاثاء: "بالرغم من التقدم لقوات العدو ومحاولاته الالتفاف على خطوطنا الدفاعية، إلا أن قواتنا التحمت مع قوات العدو ودمرت 22 آلية عسكرية حتى الآن".ونفى أبو عبيدة الرواية الإسرائيلية بشأن الإفراج عن أسيرة لدى "كتائب القسام"، وأضاف: "إذا كان الفاشل نتنياهو يتفاخر ويحتفل بعد شهر من المعركة بتحرير أسيرة واحدة فهذا يعني أنه يحتاج إلى 20 عاما ليحرر بقية أسراه في غزة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-اثنين-من-جنوده-خلال-الاشتباكات-في-قطاع-غزة-1082672248.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي: دفعنا أثمانا باهظة خلال اليوم الماضي جراء المواجهات في غزة

18:14 GMT 31.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن قواته العسكرية دفعت أثمانا باهظة خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الماضي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال يوآف غالانت، أن الجيش الإسرائيلي دفع ثمنا باهظا في اليوم الماضي جراء المواجهات في غزة، وأنه رغم ذلك فإسرائيل مصممة على الانتصار في المواجهة مع غزة.
وفي السياق نفسه، أكد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، تدمير 22 آلية عسكرية إسرائيلية، وقال في خطاب، اليوم الثلاثاء: "بالرغم من التقدم لقوات العدو ومحاولاته الالتفاف على خطوطنا الدفاعية، إلا أن قواتنا التحمت مع قوات العدو ودمرت 22 آلية عسكرية حتى الآن".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده خلال الاشتباكات في قطاع غزة
16:30 GMT
ونفى أبو عبيدة الرواية الإسرائيلية بشأن الإفراج عن أسيرة لدى "كتائب القسام"، وأضاف: "إذا كان الفاشل نتنياهو يتفاخر ويحتفل بعد شهر من المعركة بتحرير أسيرة واحدة فهذا يعني أنه يحتاج إلى 20 عاما ليحرر بقية أسراه في غزة".
وتابع: أبلغنا الوسطاء بأننا سنفرج عن عدد من الأجانب انسجاما مع موقفنا الذي أعلناه مسبقا عن عدم حاجتنا للاحتفاظ بهم واحتجازهم في غزة".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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