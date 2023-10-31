https://sputnikarabic.ae/20231031/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-دفعنا-أثمانا-باهظة-خلال-اليوم-الماضي-جراء-المواجهات-في-غزة-1082676206.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: دفعنا أثمانا باهظة خلال اليوم الماضي جراء المواجهات في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: دفعنا أثمانا باهظة خلال اليوم الماضي جراء المواجهات في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن قواته العسكرية دفعت أثمانا باهظة خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الماضي. 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T18:14+0000

2023-10-31T18:14+0000

2023-10-31T18:14+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

طوفان الأقصى

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54d4a5d5c6361cb9c9c27a392c650eb0.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال يوآف غالانت، أن الجيش الإسرائيلي دفع ثمنا باهظا في اليوم الماضي جراء المواجهات في غزة، وأنه رغم ذلك فإسرائيل مصممة على الانتصار في المواجهة مع غزة.وفي السياق نفسه، أكد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، تدمير 22 آلية عسكرية إسرائيلية، وقال في خطاب، اليوم الثلاثاء: "بالرغم من التقدم لقوات العدو ومحاولاته الالتفاف على خطوطنا الدفاعية، إلا أن قواتنا التحمت مع قوات العدو ودمرت 22 آلية عسكرية حتى الآن".ونفى أبو عبيدة الرواية الإسرائيلية بشأن الإفراج عن أسيرة لدى "كتائب القسام"، وأضاف: "إذا كان الفاشل نتنياهو يتفاخر ويحتفل بعد شهر من المعركة بتحرير أسيرة واحدة فهذا يعني أنه يحتاج إلى 20 عاما ليحرر بقية أسراه في غزة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

https://sputnikarabic.ae/20231031/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-اثنين-من-جنوده-خلال-الاشتباكات-في-قطاع-غزة-1082672248.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار