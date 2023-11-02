https://sputnikarabic.ae/20231102/الخارجية-الروسية-تهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-إلى-سيناء-سيكون-كارثة-على-الشرق-الأوسط-1082728471.html

الخارجية الروسية: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء سيكون كارثة على الشرق الأوسط

الخارجية الروسية: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء سيكون كارثة على الشرق الأوسط

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن فكرة نقل سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر، ستتحول إلى كارثة للشرق الأوسط. 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T11:19+0000

2023-11-02T11:19+0000

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "إذا تم تنفيذ مثل هذه الخطط، فإن عواقب النزوح الجماعي للناس ستكون كارثية، ولن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في المنطقة".وقالت زاخاروفا: "لا تزال الحالة هناك تتطور وفقا لسيناريو سلبي للغاية، ففي 28 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، دخلت المواجهة مرحلة خطيرة جديدة، حيث شنت إسرائيل عملية برية في قطاع غزة، في عمق عدة كيلومترات إلى الداخل".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "السلطات الإسرائيلية اعترفت بوجود خطة استخبارية لنقل 2.3 مليون من سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر".

https://sputnikarabic.ae/20231102/بايدن-يدعو-لـهدنة-إنسانية-في-غزة-لإنقاذ-الرهائن-1082716601.html

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