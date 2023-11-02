https://sputnikarabic.ae/20231102/القوات-الروسية-تستهدف-مواقع-المسلحين-في-سوريا-1082756784.html
القوات الروسية تستهدف مواقع المسلحين في سوريا
القوات الروسية تستهدف مواقع المسلحين في سوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات جوية على مواقع مجموعات مسلحة إرهابية في منطقتي سفوهون والحلوبي في محافظة إدلب السورية. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T20:41+0000
2023-11-02T20:41+0000
2023-11-02T20:41+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال نائب رئيس المركز، فاديم كوليت، في إفادة صحفية: "نفذت القوات الجوية الروسية ضربات جوية في منطقتي سفوهون والحلوبي في محافظة إدلب على ملاجئ وتحصينات تحت الأرض للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".وأشار كوليت إلى أن العمل مستمر في سوريا بهدف التوصل إلى حل غير عسكري للصراع وتقديم مساعدة شاملة للمواطنين السوريين في استعادة الحياة السلمية.
https://sputnikarabic.ae/20231031/هجوم-صاروخي-على-أكبر-قواعد-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1082678076.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
القوات الروسية تستهدف مواقع المسلحين في سوريا
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات جوية على مواقع مجموعات مسلحة إرهابية في منطقتي سفوهون والحلوبي في محافظة إدلب السورية.
وقال نائب رئيس المركز، فاديم كوليت، في إفادة صحفية: "نفذت القوات الجوية الروسية ضربات جوية في منطقتي سفوهون والحلوبي في محافظة إدلب على ملاجئ وتحصينات تحت الأرض للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".
وأشار كوليت إلى أن العمل مستمر في سوريا بهدف التوصل إلى حل غير عسكري للصراع وتقديم مساعدة شاملة للمواطنين السوريين في استعادة الحياة السلمية.