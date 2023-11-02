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القوات الروسية تستهدف مواقع المسلحين في سوريا
القوات الروسية تستهدف مواقع المسلحين في سوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات جوية على مواقع مجموعات مسلحة إرهابية في منطقتي سفوهون والحلوبي في محافظة إدلب السورية. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T20:41+0000
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روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال نائب رئيس المركز، فاديم كوليت، في إفادة صحفية: "نفذت القوات الجوية الروسية ضربات جوية في منطقتي سفوهون والحلوبي في محافظة إدلب على ملاجئ وتحصينات تحت الأرض للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".وأشار كوليت إلى أن العمل مستمر في سوريا بهدف التوصل إلى حل غير عسكري للصراع وتقديم مساعدة شاملة للمواطنين السوريين في استعادة الحياة السلمية.
https://sputnikarabic.ae/20231031/هجوم-صاروخي-على-أكبر-قواعد-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1082678076.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

القوات الروسية تستهدف مواقع المسلحين في سوريا

20:41 GMT 02.11.2023
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة روسية في قاعدة حميميم
طائرة روسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات جوية على مواقع مجموعات مسلحة إرهابية في منطقتي سفوهون والحلوبي في محافظة إدلب السورية.
وقال نائب رئيس المركز، فاديم كوليت، في إفادة صحفية: "نفذت القوات الجوية الروسية ضربات جوية في منطقتي سفوهون والحلوبي في محافظة إدلب على ملاجئ وتحصينات تحت الأرض للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".
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وأشار كوليت إلى أن العمل مستمر في سوريا بهدف التوصل إلى حل غير عسكري للصراع وتقديم مساعدة شاملة للمواطنين السوريين في استعادة الحياة السلمية.
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