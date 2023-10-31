https://sputnikarabic.ae/20231031/هجوم-صاروخي-على-أكبر-قواعد-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1082678076.html
هجوم صاروخي على أكبر قواعد الجيش الأمريكي شرقي سوريا
هجوم صاروخي على أكبر قواعد الجيش الأمريكي شرقي سوريا
هز انفجاران جديدان، أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، بعد تعرضها لهجوم صاروخي جديد استهدفها بشكل مباشر. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T19:37+0000
2023-10-31T19:37+0000
2023-10-31T19:50+0000
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وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن قصفاً صاروخياً استهدف قاعدة حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور الشرقي، أكبر القواعد اللاشرعية التي يحتلها الجيش الأمريكي في سوريا، بعدد من الصواريخ.وتابعت المصادر أن الاستهداف الصاروخي تم من بادية "محكان" غرب نهر الفرات "الجزيرة شامية"، الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري، حيث تم إطلاق صاروخين وسقطا داخل القاعدة بشكل مباشر.وتلا الانفجارين في قاعدة حقل "العمر" النفطي، تحليق مكثف للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي في سماء بلدات "ذيبان والحوايج والشحيل" شرقي ديرالزور.وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلن، مساء اليوم الثلاثاء، أن قواتهم تعرضت لسبعة وعشرين هجوما في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231031/البنتاعون-يعلن-إرسال-300-جندي-إضافي-إلى-الشرق-الأوسط--1082676731.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية
هجوم صاروخي على أكبر قواعد الجيش الأمريكي شرقي سوريا
19:37 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 19:50 GMT 31.10.2023) تابعنا عبر
حصري
هز انفجاران جديدان، أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، بعد تعرضها لهجوم صاروخي جديد استهدفها بشكل مباشر.
وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن قصفاً صاروخياً استهدف قاعدة حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور الشرقي، أكبر القواعد اللاشرعية التي يحتلها الجيش الأمريكي في سوريا، بعدد من الصواريخ.
وأوضحت المصادر أن العملية أنجزت رغم الاستنفار الكبير الذي تعيشه القواعد الأمريكية شرقي سوريا جراء الهجمات التي تعرضت لها، على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتابعت المصادر أن الاستهداف الصاروخي تم من بادية "محكان" غرب نهر الفرات "الجزيرة شامية"، الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري، حيث تم إطلاق صاروخين وسقطا داخل القاعدة بشكل مباشر.
وتلا الانفجارين في قاعدة حقل "العمر" النفطي، تحليق مكثف للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي في سماء بلدات "ذيبان والحوايج والشحيل" شرقي ديرالزور.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلن، مساء اليوم الثلاثاء، أن قواتهم تعرضت لسبعة وعشرين هجوما في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.