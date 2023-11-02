تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقرر وقف جميع الاتصالات مع قطاع غزة.. صور وفيديو

قرر الكابينت (مجلس الحرب) الإسرائيلي، وقف جميع الاتصالات مع قطاع غزة، بما في ذلك تحويل الأموال عبر السلطة الوطنية الفلسطينية وإتاحة الفرص لسكان القطاع للعمل في إسرائيل.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الحرب الإسرائيلي، إنه لن يكون هناك المزيد من العمال الفلسطينيين من غزة في إسرائيل، وسيتم إعادة العمال الذين كانوا في إسرائيل يوم بدء الحرب إلى غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة. وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
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