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https://sputnikarabic.ae/20231103/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تقرر-وقف-جميع-الاتصالات-مع-قطاع-غزة-صور-وفيديو-1082760598.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. طائرات أمريكية تحلق فوق غزة بحثا عن الرهائن.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. طائرات أمريكية تحلق فوق غزة بحثا عن الرهائن.. صور وفيديو
قرر الكابينت (مجلس الحرب) الإسرائيلي، وقف جميع الاتصالات مع قطاع غزة، بما في ذلك تحويل الأموال عبر السلطة الوطنية الفلسطينية وإتاحة الفرص لسكان القطاع للعمل في... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T07:30+0000
2023-11-03T07:53+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
إسرائيل
العالم العربي
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. طائرات أمريكية تحلق فوق غزة بحثا عن الرهائن.. صور وفيديو

07:30 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 07:53 GMT 03.11.2023)
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قرر الكابينت (مجلس الحرب) الإسرائيلي، وقف جميع الاتصالات مع قطاع غزة، بما في ذلك تحويل الأموال عبر السلطة الوطنية الفلسطينية وإتاحة الفرص لسكان القطاع للعمل في إسرائيل.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الحرب الإسرائيلي، إنه لن يكون هناك المزيد من العمال الفلسطينيين من غزة في إسرائيل، وسيتم إعادة العمال الذين كانوا في إسرائيل يوم بدء الحرب إلى غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة. وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
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