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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20231102/ختام-المؤتمر-الدولي-لإعادة-الإعمار-في-ليبيا-صور-1082757818.html
ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في ليبيا... صور
ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في ليبيا... صور
اختتم، مساء اليوم الخميس، فاعليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المُتضررة شرق ليبيا، بحضور قائد عام الجيش ورئيس الحكومة المُكلفة من البرلمان... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T21:04+0000
2023-11-02T21:05+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وقدم المشاركون بيان ختامي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه جاء فيه: "نحن وإذ تابعنا الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة منذ بداية الفاجعة التي حلت بليبيا، والاستنفار الكامل للقوات المسلحة عند بداية الكارثة، لمواجهة التداعيات والأزمة ودعم الأهل في ليبيا والأجانب المقيمين على أراضيها". وأضاف البيان أن "أكثر من 400 شركة وشخصيات دبلوماسية وأكثر من 530 جنسية التي حضرت من قارات العالم الخمس مؤتمر إعادة الإعمار، يؤكدون حرصهم جميعا بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الليبية، والقيام ببرامج إعادة الإعمار وفقا لأحدث المواصفات العالمية لضوابط البناء مع الحرص على الخصائص المعمارية وهوية المدينة والمدن المتضررة الأخرى، وإعادة شريان الحياة لها بالشكل الذي يضمن كرامة وآدمية الإنسان فيها". وأوضح أن "رغم حجم الكارثة وهول الدمار الكبير، بإرداة الإنسان وبالجهود الحكومية وبالشركات الدولية المتخصصة، ستبدأ من الآن يداً بيد بشكل سريع وفعال عملية إعادة واجهة المدن المُتضررة التي توشحت بالألم من أجل أن تتوشح بالأمل والإعمار والتنمية". وأكد البيان أن "حجم الأمن والاستقرار والنظام الذي شهدناه ولمسناه يمثل حافزا إيجابيا وفاعلا في عمل الشركات المُتخصصة من مختلف الدول الشقيقة والصديقة وسنعمل معا نحو مستقبل مشرق وواعداً أفضل". كما اتفق المشاركون على تشكيل لجنة متابعة تتولى الإشراف تنفيذ إعمار درنة، يُعهد للحكومة الليبية تنسيق أعمالها، وتشكيل لجنة تقنية تتكون من المهندسين والتقنيين المُتخصصين تتولى إعداد الدراسات وخارطة طريق في إعادة الإعمار.
https://sputnikarabic.ae/20231028/مؤسسة-فريق-آية-للعمل-الخيري-لـسبوتنيك-مستمرون-في-العمل-التطوعي-تجاه-متضرري-درنة-الليبية-1082571801.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في ليبيا... صور

21:04 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 21:05 GMT 02.11.2023)
© Libyan Armyختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في ليبيا
ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Libyan Army
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اختتم، مساء اليوم الخميس، فاعليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المُتضررة شرق ليبيا، بحضور قائد عام الجيش ورئيس الحكومة المُكلفة من البرلمان وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية.
وقدم المشاركون بيان ختامي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه جاء فيه: "نحن وإذ تابعنا الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة منذ بداية الفاجعة التي حلت بليبيا، والاستنفار الكامل للقوات المسلحة عند بداية الكارثة، لمواجهة التداعيات والأزمة ودعم الأهل في ليبيا والأجانب المقيمين على أراضيها".
© Libyan Armyختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في ليبيا
ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في ليبيا
© Libyan Army
وأضاف البيان أن "أكثر من 400 شركة وشخصيات دبلوماسية وأكثر من 530 جنسية التي حضرت من قارات العالم الخمس مؤتمر إعادة الإعمار، يؤكدون حرصهم جميعا بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الليبية، والقيام ببرامج إعادة الإعمار وفقا لأحدث المواصفات العالمية لضوابط البناء مع الحرص على الخصائص المعمارية وهوية المدينة والمدن المتضررة الأخرى، وإعادة شريان الحياة لها بالشكل الذي يضمن كرامة وآدمية الإنسان فيها".
© Libyan Armyختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في ليبيا
ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في ليبيا
© Libyan Army
وأوضح أن "رغم حجم الكارثة وهول الدمار الكبير، بإرداة الإنسان وبالجهود الحكومية وبالشركات الدولية المتخصصة، ستبدأ من الآن يداً بيد بشكل سريع وفعال عملية إعادة واجهة المدن المُتضررة التي توشحت بالألم من أجل أن تتوشح بالأمل والإعمار والتنمية".
مؤسس فريق آية للعمل الخيري والتطوعي في درنة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
مؤسسة فريق "آية" للعمل الخيري لـ"سبوتنيك": مستمرون في العمل التطوعي تجاه متضرري درنة الليبية.. فيديو
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وأكد البيان أن "حجم الأمن والاستقرار والنظام الذي شهدناه ولمسناه يمثل حافزا إيجابيا وفاعلا في عمل الشركات المُتخصصة من مختلف الدول الشقيقة والصديقة وسنعمل معا نحو مستقبل مشرق وواعداً أفضل".
كما اتفق المشاركون على تشكيل لجنة متابعة تتولى الإشراف تنفيذ إعمار درنة، يُعهد للحكومة الليبية تنسيق أعمالها، وتشكيل لجنة تقنية تتكون من المهندسين والتقنيين المُتخصصين تتولى إعداد الدراسات وخارطة طريق في إعادة الإعمار.
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