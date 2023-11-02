https://sputnikarabic.ae/20231102/رئيس-الوزراء-الصومالي-حماس-ليست-منظمة-إرهابية-بل-حركة-تحررية-1082748187.html

رئيس الوزراء الصومالي: "حماس" ليست منظمة إرهابية بل حركة تحررية

رئيس الوزراء الصومالي: "حماس" ليست منظمة إرهابية بل حركة تحررية

أكد رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، اليوم الخميس، أن حركة "حماس" ليست منظمة إرهابية، بل حركة تحررية لأرضها وشعبها، مطالبا بضرورة تطبيق حل الدولتين. 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T15:52+0000

2023-11-02T15:52+0000

2023-11-02T15:52+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن بري، قوله في احتفال ديني: "حركة حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة تحررية لأرضها وشعبها، ويجب إقامة حل الدولتين".وأضاف: "من المؤسف جدا أن نرى العالم يسكت عن ما يجري في مدينة غزة، والتي يموت فيها كل 15 دقيقة طفل فلسطيني جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين من الشيوخ والسيدات".وتابع: "أن هناك خططا من أجل استخدام سلاح فتاك لتدمير البنية التحتية لمدينة غزة، والتي يتعرض شعبها لأصناف من التضييق وقطع الإمدادات".وشدد رئيس وزراء الصومال أن "الحكومة الفيدرالية بجانب الشعب الفلسطيني الأبي، والذي يقاتل العدو الإسرائيلي لعقود من السنوات".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9061 قتلى وإصابة أكثر من 32 ألف شخص آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 134 فلسطينيا وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231101/-حماس-تدعو-الدول-المطبعة-مع-إسرائيل-مجددا-إلى-سحب-سفرائها-وقطع-علاقاتها-مع-قاتل-الأطفال-1082686085.html

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