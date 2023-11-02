https://sputnikarabic.ae/20231102/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-تراجع-القوات-الأوكرانية-على-خط-المواجهة-1082756398.html
ضابط أمريكي يكشف عن تراجع القوات الأوكرانية على خط المواجهة
ضابط أمريكي يكشف عن تراجع القوات الأوكرانية على خط المواجهة
صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية تضطر إلى سحب قواتها من اتجاهات مختلفة من أجل سد الثغرات في الدفاع ووقف الأعمال الهجومية... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T20:10+0000
2023-11-02T20:10+0000
2023-11-02T20:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر في مقابلة: "بدأ الروس في التقدم ودفع القوات المسلحة الأوكرانية من المواقع التي لم تعد لها ألوية في أحد الاتجاهات".وتابع: "اضطرت أوكرانيا إلى سحب قواتها بالقرب من كوبيانسك، وتقدم الروس للأمام. وسحبت أوكرانيا وحدات بالقرب من ليمان، وبدأ الروس في ممارسة الضغط هناك أيضًا. هذا ما يحدث الآن".وأشار ريتر إلى أن القوات الأوكرانية ستضطر مرة أخرى إلى تحمل خسائر فادحة، لأنها تكرر نفس الأخطاء التي ارتكبتها في أرتيوموفسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الروسي-يدمر-محطة-بوكوفيل-للحرب-الإلكترونية-في-خيرسون-1082729604.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف عن تراجع القوات الأوكرانية على خط المواجهة
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صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية تضطر إلى سحب قواتها من اتجاهات مختلفة من أجل سد الثغرات في الدفاع ووقف الأعمال الهجومية الروسية.
وقال ريتر في مقابلة: "بدأ الروس في التقدم ودفع القوات المسلحة الأوكرانية من المواقع التي لم تعد لها ألوية في أحد الاتجاهات".
وتابع: "اضطرت أوكرانيا إلى سحب قواتها بالقرب من كوبيانسك، وتقدم الروس للأمام. وسحبت أوكرانيا وحدات بالقرب من ليمان، وبدأ الروس في ممارسة الضغط هناك أيضًا. هذا ما يحدث الآن".
وأشار ريتر إلى أن القوات الأوكرانية ستضطر مرة أخرى إلى تحمل خسائر فادحة، لأنها تكرر نفس الأخطاء التي ارتكبتها في أرتيوموفسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.