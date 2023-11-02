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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231102/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-تراجع-القوات-الأوكرانية-على-خط-المواجهة-1082756398.html
ضابط أمريكي يكشف عن تراجع القوات الأوكرانية على خط المواجهة
ضابط أمريكي يكشف عن تراجع القوات الأوكرانية على خط المواجهة
صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية تضطر إلى سحب قواتها من اتجاهات مختلفة من أجل سد الثغرات في الدفاع ووقف الأعمال الهجومية... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T20:10+0000
2023-11-02T20:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر في مقابلة: "بدأ الروس في التقدم ودفع القوات المسلحة الأوكرانية من المواقع التي لم تعد لها ألوية في أحد الاتجاهات".وتابع: "اضطرت أوكرانيا إلى سحب قواتها بالقرب من كوبيانسك، وتقدم الروس للأمام. وسحبت أوكرانيا وحدات بالقرب من ليمان، وبدأ الروس في ممارسة الضغط هناك أيضًا. هذا ما يحدث الآن".وأشار ريتر إلى أن القوات الأوكرانية ستضطر مرة أخرى إلى تحمل خسائر فادحة، لأنها تكرر نفس الأخطاء التي ارتكبتها في أرتيوموفسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الروسي-يدمر-محطة-بوكوفيل-للحرب-الإلكترونية-في-خيرسون-1082729604.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي يكشف عن تراجع القوات الأوكرانية على خط المواجهة

20:10 GMT 02.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية تضطر إلى سحب قواتها من اتجاهات مختلفة من أجل سد الثغرات في الدفاع ووقف الأعمال الهجومية الروسية.
وقال ريتر في مقابلة: "بدأ الروس في التقدم ودفع القوات المسلحة الأوكرانية من المواقع التي لم تعد لها ألوية في أحد الاتجاهات".
وتابع: "اضطرت أوكرانيا إلى سحب قواتها بالقرب من كوبيانسك، وتقدم الروس للأمام. وسحبت أوكرانيا وحدات بالقرب من ليمان، وبدأ الروس في ممارسة الضغط هناك أيضًا. هذا ما يحدث الآن".
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار ريتر إلى أن القوات الأوكرانية ستضطر مرة أخرى إلى تحمل خسائر فادحة، لأنها تكرر نفس الأخطاء التي ارتكبتها في أرتيوموفسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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