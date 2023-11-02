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https://sputnikarabic.ae/20231102/لاجئون-فلسطينيون-بمخيم-اليرموك-بدمشق-ينددون-بالصمت-الدولي-حيال-مجازر-إسرائيل-في-غزة-فيديو-وصور-1082760379.html
لاجئون فلسطينيون بمخيم اليرموك بدمشق ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة".. فيديو وصور
لاجئون فلسطينيون بمخيم اليرموك بدمشق ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة".. فيديو وصور
ندد مئات الفلسطينين، بمخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق، بما سموها "جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبهم"، وذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T22:10+0000
2023-11-02T22:46+0000
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وخلال تظاهرة حاشدة جابت شوارع المخيم جنوب دمشق، وتخللها إحراق العلم الإسرائيلي وإطلاق الهتافات والوعيد بـ "الانتقام لدماء الضحايا الفلسطينيين"، ندد المشاركون بالصمت الدولي إزاء ما وصفوه بـ "مجازر الإبادة الجماعية" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.كما طالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتحرك للضغط على إسرائيل "لوقف "الجرائم، ووجهوا نداء إلى الحكومات العربية "لنصرة أخوتهم في فلسطين وفتح الجبهات مع اسرائيل".وأكد عدد من اللاجئين الفلسطينيين لـ "سبوتنيك" أنهم يوجهون رسالة تضامن إلى أهالي غزة، مشددين على أنهم على أهبة الاستعداد للتضحية بدمائهم "لرفع الظلم والعدوان عن أبناء شعبهم"، وأنهم ينتظرون اللحظة "للمشاركة في معركة تحرير وطنهم المسلوب منذ أكثر منذ 75 عاما".وطالب المتظاهرون فصائل العمل الوطني الفلسطيني بتوحيد الصف والموقف "لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، ونبذ الخلافات الداخلية التي "تضعف الجبهة الفلسطينية أمام الاحتلال الإسرائيلي".كما أكدوا أن "مخيم اليرموك" وبالرغم من "كل ما حيك ضده من مؤامرات لتهجير سكانه، فسيبقى ينبض مع الوجع الفلسطيني"، معبرين عن شكرهم "لكل جبهات المقاومة العربية التي تحركت نصرة لدماء الشهداء في غزة من سوريا إلى العراق ولبنان واليمن".
https://sputnikarabic.ae/20231102/مندوب-فلسطين-لدى-الجامعة-العربية-لـسبوتنيك-نتطلع-أن-توقف-قمة-الرياض-المجازر-الإسرائيلية-في-غزة-1082754474.html
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حصري, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
حصري, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

لاجئون فلسطينيون بمخيم اليرموك بدمشق ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة".. فيديو وصور

22:10 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 22:46 GMT 02.11.2023)
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Wasel Hmeida
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حصري
ندد مئات الفلسطينين، بمخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق، بما سموها "جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبهم"، وذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 27 على التوالي مخلفا ما يزيد عن 9 آلاف قتيل غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وخلال تظاهرة حاشدة جابت شوارع المخيم جنوب دمشق، وتخللها إحراق العلم الإسرائيلي وإطلاق الهتافات والوعيد بـ "الانتقام لدماء الضحايا الفلسطينيين"، ندد المشاركون بالصمت الدولي إزاء ما وصفوه بـ "مجازر الإبادة الجماعية" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
1/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
2/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
3/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
4/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
5/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
6/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
7/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
8/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
9/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
10/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
11/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
12/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
13/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
14/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
15/15
© Sputnik . Wasel Hmeida
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
كما طالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتحرك للضغط على إسرائيل "لوقف "الجرائم، ووجهوا نداء إلى الحكومات العربية "لنصرة أخوتهم في فلسطين وفتح الجبهات مع اسرائيل".
وأكد عدد من اللاجئين الفلسطينيين لـ "سبوتنيك" أنهم يوجهون رسالة تضامن إلى أهالي غزة، مشددين على أنهم على أهبة الاستعداد للتضحية بدمائهم "لرفع الظلم والعدوان عن أبناء شعبهم"، وأنهم ينتظرون اللحظة "للمشاركة في معركة تحرير وطنهم المسلوب منذ أكثر منذ 75 عاما".
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية لـ"سبوتنيك": نتطلع أن توقف قمة الرياض المجازر الإسرائيلية في غزة
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وطالب المتظاهرون فصائل العمل الوطني الفلسطيني بتوحيد الصف والموقف "لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، ونبذ الخلافات الداخلية التي "تضعف الجبهة الفلسطينية أمام الاحتلال الإسرائيلي".
كما أكدوا أن "مخيم اليرموك" وبالرغم من "كل ما حيك ضده من مؤامرات لتهجير سكانه، فسيبقى ينبض مع الوجع الفلسطيني"، معبرين عن شكرهم "لكل جبهات المقاومة العربية التي تحركت نصرة لدماء الشهداء في غزة من سوريا إلى العراق ولبنان واليمن".
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