https://sputnikarabic.ae/20231102/وجوه-الأرض-في-صور-من-الفضاء-1082725227.html
"وجوه الأرض" في صور من الفضاء
"وجوه الأرض" في صور من الفضاء
"وجوه الأرض" في صور من الفضاء
2023-11-02T13:22+0000
2023-11-02T13:22+0000
2023-11-02T13:39+0000
وسائط متعددة
صور
الفضاء
ناسا
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وشارك رائد فضاء صورة "جمجمة" عملاقة في الصحراء، وهي صورة لبحيرة "كالديرا" (بحيرة بركانية) صحراوية كبيرة عرضها 1000 م، وتشكلت الحفرة نتيجة لثوران بركاني هائل في الماضي البعيد.تم التقاط الصورة، بواسطة رائد فضاء لم يُذكر اسمه، على متن محطة الفضاء الدولية أثناء مرورها فوق كتلة تيبستي الصخرية، وتقع هذه المرتفعات الجبلية في الصحراء الوسطى.
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وجه الأرض، وجوه الأرض، الفضاء
وجه الأرض، وجوه الأرض، الفضاء
"وجوه الأرض" في صور من الفضاء 13:22 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 13:39 GMT 02.11.2023) تابعنا عبر
نشر متخصصون في مرصد الأرض التابع لوكالة "ناسا"، صورة تقشعر لها الأبدان، تُظهر جمجمة ضخمة تقع على سطح الأرض، يبدو كما لو أن للجمجمة عينين متلألئتين تنظران مباشرة إلى كاميرا التصوير.
وشارك رائد فضاء صورة "جمجمة" عملاقة في الصحراء، وهي صورة لبحيرة "كالديرا" (بحيرة بركانية) صحراوية كبيرة عرضها 1000 م، وتشكلت الحفرة نتيجة لثوران بركاني هائل في الماضي البعيد.
تم التقاط
الصورة،
بواسطة رائد فضاء لم يُذكر اسمه، على متن محطة الفضاء الدولية أثناء مرورها فوق كتلة تيبستي الصخرية، وتقع هذه المرتفعات الجبلية في الصحراء الوسطى.
© Photo / NASA Earth Observatory
تركت انفجارات بركانية سابقة ورواسب ملحية من الينابيع الساخنة هذا الشكل، الذي يبدو مثل "وجه" شمالي تشاد
تركت انفجارات بركانية سابقة ورواسب ملحية من الينابيع الساخنة هذا الشكل، الذي يبدو مثل "وجه" شمالي تشاد
جزيرة ساو ميغيل هي الأكبر والأكثر اكتظاظًا بالسكان والأكثر نشاطًا بركانيًا بين جزر أرخبيل الأزور التسع في منطقة المحيط الأطلسي
© Photo / NASA Earth Observatory/Joshua Stevens
"مطاردة الوجوه في الستراتوسفير" لدى زوج من علماء "ناسا"، هواية غير تقليدية، وهي البحث في بيانات الغلاف الجوي للعثور على اللحظة النادرة التي تدور فيها الوجوه في بياناتهم
"مطاردة الوجوه في الستراتوسفير" لدى زوج من علماء "ناسا"، هواية غير تقليدية، وهي البحث في بيانات الغلاف الجوي للعثور على اللحظة النادرة التي تدور فيها الوجوه في بياناتهم
صورة لمنطقة دالارنا من الفضاء، السويد
صورة التقطتها "ناسا" لتدفق الحمم البركانية على قمة كيلاويا في جزر هاواي
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