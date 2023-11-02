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https://sputnikarabic.ae/20231102/وجوه-الأرض-في-صور-من-الفضاء-1082725227.html
"وجوه الأرض" في صور من الفضاء
"وجوه الأرض" في صور من الفضاء
"وجوه الأرض" في صور من الفضاء
2023-11-02T13:22+0000
2023-11-02T13:39+0000
وسائط متعددة
صور
الفضاء
ناسا
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وشارك رائد فضاء صورة "جمجمة" عملاقة في الصحراء، وهي صورة لبحيرة "كالديرا" (بحيرة بركانية) صحراوية كبيرة عرضها 1000 م، وتشكلت الحفرة نتيجة لثوران بركاني هائل في الماضي البعيد.تم التقاط الصورة، بواسطة رائد فضاء لم يُذكر اسمه، على متن محطة الفضاء الدولية أثناء مرورها فوق كتلة تيبستي الصخرية، وتقع هذه المرتفعات الجبلية في الصحراء الوسطى.
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وجه الأرض، وجوه الأرض، الفضاء
وجه الأرض، وجوه الأرض، الفضاء

"وجوه الأرض" في صور من الفضاء

13:22 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 13:39 GMT 02.11.2023)
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نشر متخصصون في مرصد الأرض التابع لوكالة "ناسا"، صورة تقشعر لها الأبدان، تُظهر جمجمة ضخمة تقع على سطح الأرض، يبدو كما لو أن للجمجمة عينين متلألئتين تنظران مباشرة إلى كاميرا التصوير.
وشارك رائد فضاء صورة "جمجمة" عملاقة في الصحراء، وهي صورة لبحيرة "كالديرا" (بحيرة بركانية) صحراوية كبيرة عرضها 1000 م، وتشكلت الحفرة نتيجة لثوران بركاني هائل في الماضي البعيد.
تم التقاط الصورة، بواسطة رائد فضاء لم يُذكر اسمه، على متن محطة الفضاء الدولية أثناء مرورها فوق كتلة تيبستي الصخرية، وتقع هذه المرتفعات الجبلية في الصحراء الوسطى.
© Photo / NASA Earth Observatory

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© Photo / NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin
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© Photo / NASA Earth Observatory/Lauren Dauphinصورة لمنطقة دالارنا من الفضاء، السويد
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© Photo / NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin
صورة التقطتها "ناسا" لتدفق الحمم البركانية على قمة كيلاويا في جزر هاواي
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بليموث، ماساتشوستس، إنجلترا، تبدو شبه الجزيرة وكأنها وجه إنسان - سبوتنيك عربي
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© Photo / NASA Earth Observatory
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© Photo / NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

الفيضانات في نيوساوث ويلز الأسترالية، أدت إلى تكون هذه البحيرات لأول مرة، منذ خمس سنوات

الفيضانات في نيوساوث ويلز الأسترالية، أدت إلى تكون هذه البحيرات لأول مرة، منذ خمس سنوات - سبوتنيك عربي
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© Photo / NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

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