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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231103/إعلام-القوات-الروسية-دمرت-ربع-الدبابات-الألمانية-ليوبارد-2-خلال-أسبوعين-1082764437.html
إعلام: القوات الروسية دمرت ربع الدبابات الألمانية "ليوبارد 2" خلال أسبوعين
إعلام: القوات الروسية دمرت ربع الدبابات الألمانية "ليوبارد 2" خلال أسبوعين
دمرت روسيا ربع الدبابات الألمانية من طراز "ليوبارد 2" التي تم تزويد أوكرانيا بها خلال الأسبوعين الماضيين، حسبما ذكرت مجلة غربية. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T05:13+0000
2023-11-03T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب المجلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية دبابة أخرى "نادرة وقيمة" من طراز ليوبارد 2 بالقرب من أفدييفكا هذا الأسبوع.وقالت المجلة: "هذه (الخسارة) استمرار لسلسلة الخسائر المؤسفة لدبابات ليوبارد 2. في ما يزيد قليلا عن أسبوع، شطب جيش كييف ما لا يقل عن اثنتي عشرة، وربما 13 من دبابته ليوبارد 2أ4، ليوبارد 2أ6 و Strv 122 . إن هذه الأخيرة هي نسخ سويدية قوية الدرع من ليوبارد 2أ5. أضف إلى ذلك دبابات ليوبارد 2 الست التي فقدها الأوكرانيون الأسبوع الماضي، وبالتالي تم تدمير ربع أفضل الدبابات الألمانية الصنع".وفقًا للمجلة، فإن معظم خسائر المعدات الأوكرانية كانت نتيجة انفجارات في حقول الألغام أو هجمات بطائرات مسيرة مملوءة بالمتفجرات. ودمرت القوات الروسية أيضًا دبابة واحدة على الأقل من طراز Strv 122 بصاروخ موجه مضاد للدبابات.وخلصت مجلة "فوربس" إلى أن "الروس أصبحوا أكثر مهارة في تدمير المعدات الأوكرانية، وخاصة الدبابات، وخاصة باستخدام الطائرات المسيرة".
https://sputnikarabic.ae/20231103/الدفاع-المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-مراقبة-طائرات-مسيرة-ومخزن-ذخيرة-أوكراني-على-محور-دونيتسك-1082763651.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: القوات الروسية دمرت ربع الدبابات الألمانية "ليوبارد 2" خلال أسبوعين

05:13 GMT 03.11.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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دمرت روسيا ربع الدبابات الألمانية من طراز "ليوبارد 2" التي تم تزويد أوكرانيا بها خلال الأسبوعين الماضيين، حسبما ذكرت مجلة غربية.
وبحسب المجلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية دبابة أخرى "نادرة وقيمة" من طراز ليوبارد 2 بالقرب من أفدييفكا هذا الأسبوع.
وقالت المجلة: "هذه (الخسارة) استمرار لسلسلة الخسائر المؤسفة لدبابات ليوبارد 2. في ما يزيد قليلا عن أسبوع، شطب جيش كييف ما لا يقل عن اثنتي عشرة، وربما 13 من دبابته ليوبارد 2أ4، ليوبارد 2أ6 و Strv 122 . إن هذه الأخيرة هي نسخ سويدية قوية الدرع من ليوبارد 2أ5. أضف إلى ذلك دبابات ليوبارد 2 الست التي فقدها الأوكرانيون الأسبوع الماضي، وبالتالي تم تدمير ربع أفضل الدبابات الألمانية الصنع".
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: المدفعية الروسية تدمر مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة أوكراني على محور دونيتسك
02:48 GMT
وفقًا للمجلة، فإن معظم خسائر المعدات الأوكرانية كانت نتيجة انفجارات في حقول الألغام أو هجمات بطائرات مسيرة مملوءة بالمتفجرات. ودمرت القوات الروسية أيضًا دبابة واحدة على الأقل من طراز Strv 122 بصاروخ موجه مضاد للدبابات.
وخلصت مجلة "فوربس" إلى أن "الروس أصبحوا أكثر مهارة في تدمير المعدات الأوكرانية، وخاصة الدبابات، وخاصة باستخدام الطائرات المسيرة".
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