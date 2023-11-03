https://sputnikarabic.ae/20231103/إعلام-القوات-الروسية-دمرت-ربع-الدبابات-الألمانية-ليوبارد-2-خلال-أسبوعين-1082764437.html
إعلام: القوات الروسية دمرت ربع الدبابات الألمانية "ليوبارد 2" خلال أسبوعين
إعلام: القوات الروسية دمرت ربع الدبابات الألمانية "ليوبارد 2" خلال أسبوعين
دمرت روسيا ربع الدبابات الألمانية من طراز "ليوبارد 2" التي تم تزويد أوكرانيا بها خلال الأسبوعين الماضيين، حسبما ذكرت مجلة غربية. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T05:13+0000
2023-11-03T05:13+0000
2023-11-03T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب المجلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية دبابة أخرى "نادرة وقيمة" من طراز ليوبارد 2 بالقرب من أفدييفكا هذا الأسبوع.وقالت المجلة: "هذه (الخسارة) استمرار لسلسلة الخسائر المؤسفة لدبابات ليوبارد 2. في ما يزيد قليلا عن أسبوع، شطب جيش كييف ما لا يقل عن اثنتي عشرة، وربما 13 من دبابته ليوبارد 2أ4، ليوبارد 2أ6 و Strv 122 . إن هذه الأخيرة هي نسخ سويدية قوية الدرع من ليوبارد 2أ5. أضف إلى ذلك دبابات ليوبارد 2 الست التي فقدها الأوكرانيون الأسبوع الماضي، وبالتالي تم تدمير ربع أفضل الدبابات الألمانية الصنع".وفقًا للمجلة، فإن معظم خسائر المعدات الأوكرانية كانت نتيجة انفجارات في حقول الألغام أو هجمات بطائرات مسيرة مملوءة بالمتفجرات. ودمرت القوات الروسية أيضًا دبابة واحدة على الأقل من طراز Strv 122 بصاروخ موجه مضاد للدبابات.وخلصت مجلة "فوربس" إلى أن "الروس أصبحوا أكثر مهارة في تدمير المعدات الأوكرانية، وخاصة الدبابات، وخاصة باستخدام الطائرات المسيرة".
https://sputnikarabic.ae/20231103/الدفاع-المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-مراقبة-طائرات-مسيرة-ومخزن-ذخيرة-أوكراني-على-محور-دونيتسك-1082763651.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: القوات الروسية دمرت ربع الدبابات الألمانية "ليوبارد 2" خلال أسبوعين
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دمرت روسيا ربع الدبابات الألمانية من طراز "ليوبارد 2" التي تم تزويد أوكرانيا بها خلال الأسبوعين الماضيين، حسبما ذكرت مجلة غربية.
وبحسب المجلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية دبابة أخرى "نادرة وقيمة" من طراز ليوبارد 2 بالقرب من أفدييفكا هذا الأسبوع.
وقالت المجلة: "هذه (الخسارة) استمرار لسلسلة الخسائر المؤسفة لدبابات ليوبارد 2. في ما يزيد قليلا عن أسبوع، شطب جيش كييف ما لا يقل عن اثنتي عشرة، وربما 13 من دبابته ليوبارد 2أ4، ليوبارد 2أ6 و Strv 122 . إن هذه الأخيرة هي نسخ سويدية قوية الدرع من ليوبارد 2أ5. أضف إلى ذلك دبابات ليوبارد 2 الست التي فقدها الأوكرانيون الأسبوع الماضي، وبالتالي تم تدمير ربع أفضل الدبابات الألمانية الصنع".
وفقًا للمجلة، فإن معظم خسائر المعدات الأوكرانية كانت نتيجة انفجارات في حقول الألغام أو هجمات بطائرات مسيرة مملوءة بالمتفجرات. ودمرت القوات الروسية أيضًا دبابة واحدة على الأقل من طراز Strv 122 بصاروخ موجه مضاد للدبابات.
وخلصت مجلة
"فوربس" إلى أن "الروس أصبحوا أكثر مهارة في تدمير المعدات الأوكرانية، وخاصة الدبابات، وخاصة باستخدام الطائرات المسيرة".