https://sputnikarabic.ae/20231103/إيطاليا-تعلن-استعدادها-لعلاج-الجرحى-الفلسطينيين-في-مستشفياتها-1082789535.html
إيطاليا تعلن استعدادها لعلاج الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتها
إيطاليا تعلن استعدادها لعلاج الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتها
صرّح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الجمعة، بأن بلاده مستعدة لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين، الذين غادروا قطاع غزة، في مستشفيات إيطاليا. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T20:34+0000
2023-11-03T20:34+0000
2023-11-03T20:34+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
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ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية، عن تاجاني قوله:" لقد أعطيت تفويضاً لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا".وأضاف الوزير: "نحن جاهزون لضمان رعاية متخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إليها".وضربت القوات الإسرائيلية حصارا مشددا على مدينة غزة، اليوم الجمعة، وقصفت سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء، ما أدى لمقتل العشرات من المصابين المنقولين في سيارات الإسعاف لتلقي العلاج خارج القطاع، عبر معبر رفح. وسُمح لنحو 800 شخص، بما في ذلك مئات الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وعشرات الجرحى، بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر، التي تتوسط مع "حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231103/رئيس-الهلال-الأحمر-المصري-بشمال-سيناء-تسلمنا-شاحنة-المساعدات-الروسية-ويجري-التنسيق-لنقلها-إلى-غزة-1082788759.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم, العالم العربي
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم, العالم العربي
إيطاليا تعلن استعدادها لعلاج الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتها
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صرّح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الجمعة، بأن بلاده مستعدة لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين، الذين غادروا قطاع غزة، في مستشفيات إيطاليا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية، عن تاجاني قوله:" لقد أعطيت تفويضاً لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا".
وأضاف الوزير: "نحن جاهزون لضمان رعاية متخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إليها".
وضربت القوات الإسرائيلية حصارا مشددا على مدينة غزة، اليوم الجمعة، وقصفت سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء، ما أدى لمقتل العشرات من المصابين المنقولين في سيارات الإسعاف لتلقي العلاج خارج القطاع، عبر معبر رفح.
وسُمح لنحو 800 شخص، بما في ذلك مئات الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وعشرات الجرحى، بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر، التي تتوسط مع "حماس".