https://sputnikarabic.ae/20231103/رئيس-الهلال-الأحمر-المصري-بشمال-سيناء-تسلمنا-شاحنة-المساعدات-الروسية-ويجري-التنسيق-لنقلها-إلى-غزة-1082788759.html

رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء: تسلمنا شاحنة ‏المساعدات الروسية ويجري التنسيق لنقلها إلى غزة

رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء: تسلمنا شاحنة ‏المساعدات الروسية ويجري التنسيق لنقلها إلى غزة

كشف رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، خالد زايد، أن الهلال الأحمر ‏المصري تسلم المساعدات التي أرسلتها روسيا، اليوم الجمعة، إلى مصر.‏ 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T19:36+0000

2023-11-03T19:36+0000

2023-11-03T19:36+0000

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وأكد في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن "المساعدات الروسية تحمل 20 طنا من المساعدات الطبية والأدوية، التي من المقرر نقلها إلى الجانب الفلسطيني، لكي تصل إلى مستحقيها في قطاع غزة".وقال موضحا إن "نقل هذه المساعدات إلى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة، يتم على حسب احتياجات القطاع ومطالبه".وأشار رئيس الهلال الأحمر المصري إلى أن "معبر رفح، شهد، اليوم الجمعة، دخول 17 حالة من الجرحى الفلسطينيين، فيما لا يزال هناك استكمالا لدخول باقي الكشوف المقررة".وكان مصدر أمني مسؤول في مطار "العريش" كشف صباح، اليوم الجمعة، لـ"سبوتنيك"، عن وصول طائرة مساعدات من روسيا، تحمل مواد غذائية وطبية لصالح قطاع غزة، إلى مطار "العريش" الدولي.وفي وقت سابق، قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إنها سترسل طائرتين إلى مصر، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإيصال 28 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.وقالت الوزارة الروسية: "ستنقل طائرتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية، 28 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه "سيتم نقل المساعدات الإنسانية الروسية، إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لإيصالها إلى قطاع غزة"، وتابعت، أن "الشحنات تشمل مساعدات إنسانية وأدوات طبية لازمة لمعالجة الجرحى".ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ28، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

https://sputnikarabic.ae/20231030/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-يعلن-تسلم-26-شاحنة-مساعدات-جديدة-قادمة-من-معبر-رفح-المصري-1082640008.html

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حصري, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, مصر