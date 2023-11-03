https://sputnikarabic.ae/20231103/الأنسب-لقيادة-الحكومة-غانتس-يتفوق-على-نتنياهو-في-استطلاع-رأي-إسرائيلي-1082776252.html

الأنسب لقيادة الحكومة.. غانتس يتفوق على نتنياهو في استطلاع رأي إسرائيلي

الأنسب لقيادة الحكومة.. غانتس يتفوق على نتنياهو في استطلاع رأي إسرائيلي

أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي، اليوم الجمعة، أن بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي (كابينيت الحرب) هو الأنسب لقيادة البلاد في الفترة الراهنة. 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T13:47+0000

2023-11-03T13:47+0000

2023-11-03T13:47+0000

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وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن استطلاع رأي قد بيَّن أن نحو 27% من الإسرائيليين يعتقدون أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي هو الأنسب لقيادة البلاد، مقابل 49% لبيني غانتس.وأوضح استطلاع الرأي الإسرائيلي أن حزب "المعسكر القومي" بزعامة غانتس، سيحصل على 39 مقعدا في حال فوزه بالانتخابات في حال إجرائها في الوقت الراهن، مقابل 18 مقعد فقط لحزب "الليكود" الحاكم بقيادة نتنياهو، ما يعني تفوق غانتس على حساب نتنياهو أيضا.ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم 28، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوبًا أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف على قطاع غزة، عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية، إلى مقتل أكثر من 134 من الفلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.

https://sputnikarabic.ae/20231103/بعد-الإعلان-عن-سقوط-جندي-آخر-ارتفاع-عدد-قتلى-الجيش-الإسرائيلي-إلى-338-خلال-الحرب-على-غزة-1082774315.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم